Slovensko posilní svoju prítomnosť v štruktúrach NATO a EÚ, návrh smeruje do parlamentu

MO SR: Výcvik do Národných obranných síl
Minister obrany SR Robert Kaliňák počas brífingu s novinármi na mediálnom dni pilotného výcviku do Národných obranných síl vo výcvikovom stredisku Turecký vrch. Turecký vrch, 17. júl 2025. Foto: SITA/Milan Illík
Ozbrojené sily (OS) SR budú mať viac vojakov v štruktúrach NATO a , návrh putuje do parlamentu. Zámer rozšíriť pôsobenie OS SR v štruktúrach NATO a EÚ schválila vláda 16. septembra.

Návrh na aktualizáciu vojenského zastúpenia SR pri orgánoch NATO/EÚ a návrh na vyslanie príslušníkov OS SR do orgánov vojenského zastúpenia SR pri NATO/EÚ a do vojenských štruktúr NATO/EÚ predložilo ministerstvo obrany. Slovensko tak reaguje na platné medzinárodné záväzky voči spojencom v rámci NATO a EÚ a na bilaterálne dohovory s partnermi.

Celkové počty, ak ide o vojenské zastúpenie SR pri orgánoch NATO a EÚ a národné podporné prvky pri veliteľstvách NATO, sú určené do 30 príslušníkov ozbrojených síl. Celkové tabuľkové počty, ak ide o vojenské zastúpenie vo vojenských štruktúrach NATO a EÚ, sú určené do 111 príslušníkov ozbrojených síl.

Pre zastúpenie v ostatných agentúrach, veliteľstvách, centrách a školách v rámci NATO sa určuje do 11 osôb. Takéto rozšírenie vojenského zastúpenia súvisí podľa slov rezortu obrany aj s realizáciou opatrení v oblasti obrany a odstrašenia na východnom krídle NATO.

