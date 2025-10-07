Slovensko poskytne Ukrajine odmínovače Božena, od nástupu Ficovej vlády ide o prvý balík vojenskej pomoci

Slovensko poskytne Ukrajine ženijnú a odmínovaciu podporu, ide o prvý balík vojenskej podpory od nástupu vlády Roberta Fica (Smer-SD). S informáciami o podpore Ukrajiny zo strany Slovenska priniesli ukrajinské médiá, pre ktoré sa vyjadril minister obranyRobert Kaliňák (Smer-SD) počas svojej návštevy v Kyjeve koncom minulého týždňa.
Slovensko dodá Ukrajine odmínovače Božena
Ako informoval portál Aktuality.sk s odkazom na agentúru Interfax-Ukrajina. Kaliňák počas svojho príhovoru na Medzinárodnom fóre obranného priemyslu v Kyjeve vyjadril potešenie, že spolu s ukrajinským ministrom obranyDenysom Šmyhaľom podpísali memorandum 14. balíka podpory, ktorý zahŕňa poskytnutie inžinierskej a protimínovej pomoci. S ukrajinským ministrom diskutovali aj o možných projektoch rozšírenia obrannej spolupráce.
Ako portál Aktuality.sk ďalej informoval, ukrajinský minister podľa portálu Európska pravda potvrdil, že Slovensko Ukrajine bezplatne dodá niekoľko slovenských odmínovačov Božena. Spolu by ich mohlo byť päť. Slovensko má súčasne na základe dohody poskytnúť Ukrajine aj ďalšie vybavenie, napríklad pre zdravotnícke evakuácie.
🇺🇦🇸🇰 Ukraine will receive 5 Bozena demining vehicles and other equipment from Slovakia.
An agreement on the transfer of non-lethal equipment and machinery was signed with Slovakia’s Deputy Prime Minister and Minister of Defense, Robert Kaliňák.
Slovakia will provide Ukraine free… pic.twitter.com/gAbe9WIqSF
— Denys Shmyhal (@Denys_Shmyhal) October 6, 2025
Napredovanie ukrajinského priemyslu
Šmyhaľ na sociálnej sieti Kaliňákovi poďakoval za pomoc, ktorá zachraňuje Ukrajincom životy. Napísal, že cítia podporu na ceste k dosiahnutiu spravodlivého mieru. Poďakoval sa slovenskej strane za balíčky pomoci, ktoré už SR poskytla a avizoval, že sa pracuje aj na 15. balíčku podpory.
Kaliňák na fóre vyzdvihol spôsob, akým napreduje ukrajinský priemysel. Reagoval osobitne na slová ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského o tom, že je Ukrajina schopná mesačne vyrobiť 40 samohybných húfnic Bohdana, čo je podľa Kaliňáka galaktické číslo.
Kaliňák v rámci fóra venoval pozornosť aj medzinárodnej podpore Ukrajiny. Ukrajina podľa jeho slov potrebuje bezpečnostné záruky. Jednou z nich by bol podľa neho práve vstup do EÚ, čo Slovensko podporuje.