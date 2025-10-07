Slovensko poskytne Ukrajine odmínovače Božena, od nástupu Ficovej vlády ide o prvý balík vojenskej pomoci

Informácie o podpore Ukrajiny zo strany Slovenska priniesli ukrajinské médiá, pre ktoré sa vyjadril minister obrany Robert Kaliňák počas svojej návštevy v Kyjeve koncom minulého týždňa.
Kristína Valovičová
Redaktorka domácej redakcie
2 min. čítania
Redakčne overené informácie
Ministerstvo obrany SR poskytne Ukrajine odmínovacie komplety Božena. Foto: www.facebook.com
Slovensko Politika Politika z lokality Slovensko

Slovensko poskytne Ukrajine ženijnú a odmínovaciu podporu, ide o prvý balík vojenskej podpory od nástupu vlády Roberta Fica (Smer-SD). S informáciami o podpore Ukrajiny zo strany Slovenska priniesli ukrajinské médiá, pre ktoré sa vyjadril minister obranyRobert Kaliňák (Smer-SD) počas svojej návštevy v Kyjeve koncom minulého týždňa.

Slovensko dodá Ukrajine odmínovače Božena

Ako informoval portál Aktuality.sk s odkazom na agentúru Interfax-Ukrajina. Kaliňák počas svojho príhovoru na Medzinárodnom fóre obranného priemyslu v Kyjeve vyjadril potešenie, že spolu s ukrajinským ministrom obranyDenysom Šmyhaľom podpísali memorandum 14. balíka podpory, ktorý zahŕňa poskytnutie inžinierskej a protimínovej pomoci. S ukrajinským ministrom diskutovali aj o možných projektoch rozšírenia obrannej spolupráce.

Ako portál Aktuality.sk ďalej informoval, ukrajinský minister podľa portálu Európska pravda potvrdil, že Slovensko Ukrajine bezplatne dodá niekoľko slovenských odmínovačov Božena. Spolu by ich mohlo byť päť. Slovensko má súčasne na základe dohody poskytnúť Ukrajine aj ďalšie vybavenie, napríklad pre zdravotnícke evakuácie.

Napredovanie ukrajinského priemyslu

Šmyhaľ na sociálnej sieti Kaliňákovi poďakoval za pomoc, ktorá zachraňuje Ukrajincom životy. Napísal, že cítia podporu na ceste k dosiahnutiu spravodlivého mieru. Poďakoval sa slovenskej strane za balíčky pomoci, ktoré už SR poskytla a avizoval, že sa pracuje aj na 15. balíčku podpory.

Kaliňák na fóre vyzdvihol spôsob, akým napreduje ukrajinský priemysel. Reagoval osobitne na slová ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského o tom, že je Ukrajina schopná mesačne vyrobiť 40 samohybných húfnic Bohdana, čo je podľa Kaliňáka galaktické číslo.

Kaliňák v rámci fóra venoval pozornosť aj medzinárodnej podpore Ukrajiny. Ukrajina podľa jeho slov potrebuje bezpečnostné záruky. Jednou z nich by bol podľa neho práve vstup do EÚ, čo Slovensko podporuje.

Viac k osobe: Denys ŠmyhaľRobert FicoRobert KaliňákVolodymyr Zelenskyj
Firmy a inštitúcie: Európska úniaSmer - SSD
Okruhy tém: Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) Interfax Minister obrany SR Obrana Odmínovací systém Božena pomoc Ukrajine Premiér Slovenskej republiky Rusko-ukrajinský konflikt ukrajinský minister obrany Ukrajinský prezident vojna na Ukrajine
Máte tip na článok? Napíšte nám TU
Nahlásiť problém

Najnovšie na SITA.sk