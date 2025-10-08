Súčasná vláda robí to isté, čo predchádzajúca. Naď očakáva, že Smer podá na Kaliňáka trestné oznámenie za pomoc Ukrajine – VIDEO

Súčasná vláda robí to isté, čo predchádzajúca. Vyhlásil to exminister obrany Jaroslav Naď (Demokrati), ktorý tak zareagoval na darovanie odmínovačov Božena Ukrajine, ktoré plánuje vláda. Ako zdôraznil, vláda nakupuje techniku a posiela ju na Ukrajinu rovnako, ako to robila predchádzajúca vláda, v ktorej bol vo funkcii ministra obrany.
Očakáva trestné oznámenie na Kaliňáka
Darovanie systému protivzdušnej obrany S-300, uzemnených stíhačiek MiG-29 či munície na Ukrajinu bolo podľa súčasnej vlády trestným činom, dokonca vlastizradou. Strana Smer-SD podala v tejto veci aj trestné oznámenie a predseda Demokratov bol už niekoľkokrát vypovedať na polícii.
„Očakávam, že Smer-SD dá trestné oznámenie na ministra obrany Roberta Kaliňáka,“ vyhlásil Naď, podľa ktorého súčasná vláda postupuje presne tak isto, ako tá bývalá.
„Alebo len mne za zjavne štandardný postup, ktorý teraz robí aj Kaliňák, posielajú ráno klopať na dvere policajtov?“ napísal Naď na sociálnej sieti.
Munícia pre Ukrajinu
Ako ďalej podotkol, vláda Roberta Fica (Smer-SD) nakúpila odmínovacie systémy Božena, ženijnú techniku, rôzne detektory na chemické látky či ďalšie veci.
„Vláda ich kúpila, aby ich rovno poslala na Ukrajinu bez toho, aby to chceli ozbrojené sily. Keď vláda Eduarda Hegera so mnou ako ministrom obrany nakúpila muníciu, aby ju rovno poslala na Ukrajinu, o čom vláda vedela, tak smeráci sa zavzdušňovali, že je to porušenie zákona a že by som mal byť obvinený, obžalovaný a skončiť v base,“ dodal Naď s tým, že presne to isté urobil teraz minister Kaliňák.
„Tak má skončiť Kaliňák v base? Alebo je skôr pravda to, že nespáchal trestný čin ani Kaliňák, ani Naď?“ uzavrel predseda Demokratov.