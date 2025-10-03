Ministerstvo vnútra pripravuje zákon o hlavných kontrolóroch, má priniesť väčšiu transparentnosť a odbornosť

Ministerstvo vnútra reaguje iniciatívou, ktorá by mala skvalitniť kontrolnú činnosť v samospráve. „V priebehu leta som absolvoval pomerne veľa rokovaní k postaveniu hlavného kontrolóra v samospráve. Či už to bolo na úrovni oboch združení hlavných kontrolórov pôsobiacich v mestách a obciach, ale aj na úrovni hlavných kontrolórov samosprávnych krajov. Separátne rokovania s predstaviteľmi Generálnej prokuratúry SR a Najvyššieho kontrolného úradu SR tiež potvrdili opodstatnenosť samostatného zákona,“ hovorí štátny tajomník ministerstva vnútra a splnomocnenec vlády pre územnú samosprávu Michal Kaliňák. Hlavný kontrolór je v súčasnosti súčasťou dvoch samostatných samosprávnych zákonov.
Rezort vnútra tvrdí, že oslovili všetky stavovské organizácie hlavných kontrolórov, ale aj najvyšších kontrolórov, generálnu prokuratúru, parlamentný ústavnoprávny výbor a príslušné ministerstvá k spolupráci vo forme pracovnej skupiny.
Nechýbajú už ani kvalitní ľudia
„Máme dáta, skúsenosti z aplikačnej praxe, výsledky kontroly najvyšších kontrolórov a už nám nechýbajú ani kvalitní ľudia k tomu, aby sme ponúkli samostatný zákon o kontrolnej činnosti v samospráve,“ hovorí štátny tajomník Kaliňák.
Hlavní kontrolóri chýbajú až v 196 obciach, Hlas-SD podľa Kaliňáka čoskoro predstaví riešenie – VIDEO
Na samostatnom zákone, na stanovení minimálneho aj maximálneho počtu úväzkov, ale napríklad aj na zavedení odbornej spôsobilosti pre túto pozíciu a na ďalších zmenách je zhoda s partnermi, ktorá by mala sprevádzať aj prípravu legislatívy, hovorí ministerstvo.
Mimoriadne dôležitá téma
Nová legislatíva má, podľa rezortu vnútra, priniesť nielen väčšiu transparentnosť a odbornosť, ale aj istotu, že kontrolná činnosť bude kvalitná a bude zodpovedať modernej dobe. Filozofia zmien bude súčasťou novembrového okrúhleho stola, ktorý ministerstvo pripravuje v spolupráci s Parlamentným inštitútom NR SR.
„Je to mimoriadne dôležitá téma, ktorú musí sprevádzať poctivá diskusia. Preto očakávam, že počas jesene predstavíme návrh zmien a pripomenieme aj všetky dôvody, kvôli ktorým si kontrolná činnosť v obciach, mestách, aj na úrovni vyšších územných celkov zaslúži zmeny. Našou ambíciou je zlepšiť nielen legislatívny rámec, ale aj praktické fungovanie kontrolnej činnosti,“ uzavrel Michal Kaliňák.
Štátny tajomník Kaliňák ešte v polovici júla informoval o tom, že až 196 obcí na Slovensku nemá hlavného kontrolóra, čo predstavuje sedem percent. Hlavný kontrolór je pritom kľúčový pre dohľad nad hospodárením a zákonnosťou rozhodnutí samosprávy, kontroluje rozpočet, verejné obstarávanie aj vnútorné predpisy. Okrem iného zdôraznil, že pre príliš nízky alebo, naopak, vysoký úväzok kontrolórov môže byť kontrola iba formálna a neúčinná. Aj preto je podľa neho potrebná úprava legislatívnych parametrov, ktoré ovplyvňujú kontrolnú činnosť na úrovni miest a obcí.
„Až takmer tretina obcí má kontrolórov na úväzok do 10 percent, pri ktorom nemôžu mať dostatok času na kvalitnú správu. Tretina slovenských samospráv má na druhej strane kontrolórov s viac ako 100-percentným úväzkom a ani títo kontrolóri nemôžu mať dostatok priestoru na výkon svojho mandátu,“ uviedol Kaliňák. Pre modernú a funkčnú samosprávu musia byť podľa neho zefektívnené a zrozumiteľné kontrolné mechanizmy.