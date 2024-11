Jednotkou na post predsedu parlamentu je Raši, ak by bol priechodný Šutaj Eštok, vedeli by si to v Hlase predstaviť

Prvé meno na post predsedu parlamentu je Richard Raši (v súčasnosti minister investícií). V diskusnej relácii O 5 minút 12 Slovenskej televízie a rozhlasu (STVR) to uviedol minister práce, sociálnych vecí a rodiny Erik Tomáš (Hlas-SD).

Dodal, že ak by bolo v rámci koalície schodné meno ministra vnútra a predsedu Hlasu Matúša Šutaja Eštoka, vedeli by si to predstaviť.

Post šéfa parlamentu patrí Hlasu

Reagoval tak na to, že sa v poslednom čase meno Šutaja Eštoka skloňuje v súvislosti s postom predsedu NR SR. Ten je neobsadený od jari tohto roka, kedy bol vtedajší predseda parlamentu Peter Pellegrini (vtedy predseda Hlasu) zvolený za prezidenta.

Tomáš akcentoval, že zákony prechádzajú, pripustil ale, že pre Slovensko nie je dobré, i smerom do zahraničia, že parlament nemá zvoleného predsedu.

Podobne ako v minulosti pripomenul, že podľa koaličnej zmluvy patrí tento post Hlasu. O danú pozíciu viackrát prejavil záujem predseda najmenšej koaličnej strany SNS Andrej Danko.

Tomáš pripustil problémy aj s ďalšími personálnymi otázkami, napríklad s voľbou členov Rady STVR. „Strana Hlas bude chcieť riešiť tieto personálne otázky v jednom balíku,“ uviedol minister.

Vnútro národniarom nenechajú

Dodal, že ak niekto bude chcieť riešiť napríklad členov Rady STVR, budú zároveň hovoriť aj o predsedovi parlamentu. Zdôraznil tiež, že Hlas by neprenechal ministerstvo vnútra SNS, reagoval tak na medializované vyjadrenia poslanca Romana Michelka (zvolený za SNS).

Tomáš poukázal na to, že SNS má po odchode Rudolfa Huliaka a ďalších dvoch poslancov Národnej koalície (zvolení za SNS) len sedem poslancov. „Chceme zbaviť verejnosť tohto naťahovania sa o post predsedu parlamentu,“ doplnil.

Na margo toho, že podľa medializovaných informácií je pre SNS problematická nominácia Hlasu bývalého ministra kultúry Daniela Krajcera do Rady STVR uviedol: „Rada STVR mohla byť dávno navolená, ak by neprišlo k blokácii zo strany nášho koaličného partnera a kádrovaniu našich nominácií.“

Predseda strany Sloboda a Solidarita Branislav Gröhling je toho názoru, že koalícia nefunguje. Je presvedčený o tom, že na post predsedu NR SR sa dostane Šutaj Eštok, je toho názoru, že nezvláda svoju funkciu. „Keď to zvládol Andrej Danko (post predsedu parlamentu), tak to zvládne aj Šutaj Eštok,“ vyjadril sa ironicky.