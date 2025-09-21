Incidenty v Európe pribúdajú. Český prezident Pavel hovorí, že zostrelenie ruského lietadla môže byť jediným riešením

Český prezident Petr Pavel počas Dní NATO v Mošnove varoval, že narušenia vzdušného priestoru členských štátov Organizácie Severoatlantickej zmluvy (NATO) zo strany Ruska výrazne zvyšujú napätie v Európe. Verí, že NATO by malo byť pripravené rázne reagovať, a to aj zostrelením ruských lietadiel.
Viac o téme: Vojna na Ukrajine
Český prezident zdôraznil, že nedávne incidenty v Poľsku, Estónsku a takmer štvorročná vojna na Ukrajine ovplyvňujú celú Európu. „Rusko sa bude správať tak, ako mu dovolíme. Narušenie vzdušného priestoru je dôvodom na aktiváciu obranných mechanizmov, a teda zostrelenie takého lietadla. A to by určite nikto nechcel ani na našej strane, ani na tej ruskej,“ povedal Pavel podľa webu TV Nova.
Zničenie lietadiel by podľa Pavla fungovalo ako odstrašujúci príklad. „Rusko si veľmi rýchlo uvedomí, že urobilo chybu a prekročilo prijateľné hranice. Bohužiaľ je to balansovanie na hrane konfliktu, ale ustupovať zlu jednoducho nie je možné,“ dodal český prezidentom, ktorý je bývalým vysokým veliteľom NATO.