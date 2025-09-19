Ruské stíhačky narušili vzdušný priestor Estónska

Tri ruské stíhačky MiG-31 v piatok narušili vzdušný priestor Estónska, ktoré je členskou krajinou NATO. Ako referuje web Kyiv Independent, informovalo o tom estónske ministerstvo zahraničných vecí. Estónske ozbrojené sily potvrdili narušenie vzdušného priestoru.
Incident sa stál nad Fínskym zálivom, kde tri stroje bez povolenia vleteli do estónskeho vzdušného priestoru a zotrvali tam celkovo 12 minút.
„Rusko tento rok už štyrikrát narušilo náš vzdušný priestor, čo je samo osebe neprijateľné. Dnešné narušenie, pri ktorom do nášho priestoru vleteli tri stíhačky, je však bezprecedentne drzé,“ vyhlásil estónsky minister zahraničných vecí Margus Tsahkna. „Na čoraz častejšie ruské provokácie a rastúcu agresiu treba reagovať rýchlym zvýšením politického a ekonomického tlaku,“ dodal
Poľsko 10. septembra zostrelilo niekoľko ruských dronov, ktoré počas útoku Ruska na Ukrajinu prenikli do poľského vzdušného priestoru. Od začiatku rozsiahlej invázie na Ukrajinu ruské drony a rakety narušili vzdušné priestory členských štátov NATO vrátane Poľska už viackrát, ale žiadna krajina aliancie sa ich doteraz nepokúsila zostreliť.