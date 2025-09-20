Ukrajina vydala celoštátny stav pohotovosti, Rusko útočilo po celej krajine

Útoky ruských síl si v noci na sobotu vyžiadali najmenej tri obete a desiatky zranených vo viacerých regiónoch naprieč Ukrajinou. Ako uviedol prezident Volodymyr Zelenskyj, Rusko vypálilo na Ukrajinu 40 rakiet a vypustilo približne 580 bezpilotných lietadiel.
Stav pohotovosti
„Každý takýto útok nie je vojenskou nevyhnutnosťou, ale zámernou stratégiou Ruska na terorizovanie civilistov a ničenie našej infraštruktúry,“ povedal Zelenskyj na sociálnych sieťach a vyzval spojencov Kyjeva, aby poskytli viac systémov protivzdušnej obrany a uvalili na Moskvu ďalšie sankcie.
Serhij Lysak, šéf regionálnej vojenskej správy v Dnipropetrovskej oblasti, na Telegrame uviedol, že ruské sily zaútočili dronmi a raketami, poškodili obytné budovy a spôsobili požiare.
Ukrajina vydala celoštátny stav pohotovosti a tamojší predstavitelia hlásili aj útoky v regióne okolo hlavného mesta Kyjev. „Nepriateľ útočí dronmi a raketami. Mierumilovné obce v regióne sú pod útokom,“ povedal Mykola Kalašnik, vedúci kyjevskej regionálnej vojenskej správy.
Starosta Mykolajiva zasa uviedol, že Rusko zasiahlo toto juhoukrajinské mesto dronmi aj raketami, ale „nedošlo k žiadnym obetiam“.
Ruskí predstavitelia uviedli, že ich sily odrazili „masívne“ ukrajinské útoky vo Volgogradskej a Rostovskej oblasti, zatiaľ čo v neďalekej Saratovskej oblasti bola jedna osoba zranená.
Kontrola nad oblasťami
Ruské sily už mesiace postupujú cez východnú Ukrajinu a snažia sa prevziať kontrolu nad Doneckou a Luhanskou oblasťou.
Americký prezident Donald Trump sa minulý mesiac stretol so svojím ruským náprotivkom Vladimirom Putinom a ukrajinským kolegom Volodomyrom Zelenským. Nádeje na prímerie však odvtedy oslabli.
Estónsko v piatok oznámilo, že tri lietadlá ruských vzdušných síl narušili jeho vzdušný priestor, čo vyvolalo v Európskej Únii a Organizácii Severoatlantickej zmluvy (NATO) obavy z nebezpečnej novej provokácie zo strany Moskvy, ktorá toto obvinenie poprela.