Kyjev plánuje kontrolovaný vývoz niektorých zbraní na financovanie domácej výroby

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v piatok oznámil, že Kyjev plánuje začať exportovať určité typy zbraní, ako sú námorné drony, s cieľom financovať domácu vojenskú výrobu.
Ukrajina je od invázie Ruska v roku 2022 silne závislá na západnom financovaní a dodávkach zbraní, no zároveň vyvinula vlastnú výrobu, najmä v oblasti dronov. „Už máme určité typy zbraní v oveľa väčšom množstve, než dnes na Ukrajine potrebujeme,“ povedal Zelenskyj vo svojom dennom prejave. Medzi príklady uviedol námorné drony, protitankové zbrane a „niektoré ďalšie typy“ zbraní.
„Vďaka kontrolovanému exportu budeme môcť zhromažďovať peniaze na ďalšiu výrobu vecí, ktoré naša armáda potrebuje,“ dodal. Spomenul potenciálne destinácie exportu vrátane Spojených štátov, Európy a „ďalších partnerov po celom svete, ktorí majú záujem o ukrajinské zbrane a od ktorých Ukrajina dostala rôzne formy podpory“.
Zelenskyj už niekoľkokrát ponúkol predaj dronov USA, no tieto návrhy zatiaľ neboli realizované. Americký prezident Donald Trump opakovane kritizoval vojenskú pomoc Ukrajine a trval na tom, že americké zbrane určené pre Kyjev musia byť zakúpené, nie poskytnuté zadarmo. Niekoľko európskych krajín pritom prisľúbilo financovanie tejto pomoci.
Podľa údajov nemeckého Kielského inštitútu Ukrajina od roku 2022 dostala viac ako 167 miliárd eur pomoci z Európy a viac ako 114 miliárd eur z USA.