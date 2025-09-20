Kyjev plánuje kontrolovaný vývoz niektorých zbraní na financovanie domácej výroby

Zelenskyj už niekoľkokrát ponúkol predaj dronov USA, no tieto návrhy zatiaľ neboli realizované.
Ladislav Hribik
Zástupca šéfredaktora
1 min. čítania
Redakčne overené informácie
Ukrajinské drony s dlhým doletom Ľutyj. Foto: Ilustračné, SITA/AP
Ukrajina Iné správy Iné správy z lokality Ukrajina

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v piatok oznámil, že Kyjev plánuje začať exportovať určité typy zbraní, ako sú námorné drony, s cieľom financovať domácu vojenskú výrobu.

Ukrajina je od invázie Ruska v roku 2022 silne závislá na západnom financovaní a dodávkach zbraní, no zároveň vyvinula vlastnú výrobu, najmä v oblasti dronov. „Už máme určité typy zbraní v oveľa väčšom množstve, než dnes na Ukrajine potrebujeme,“ povedal Zelenskyj vo svojom dennom prejave. Medzi príklady uviedol námorné drony, protitankové zbrane a „niektoré ďalšie typy“ zbraní.

Viac o téme: Vojna na Ukrajine

„Vďaka kontrolovanému exportu budeme môcť zhromažďovať peniaze na ďalšiu výrobu vecí, ktoré naša armáda potrebuje,“ dodal. Spomenul potenciálne destinácie exportu vrátane Spojených štátov, Európy a „ďalších partnerov po celom svete, ktorí majú záujem o ukrajinské zbrane a od ktorých Ukrajina dostala rôzne formy podpory“.

Zelenskyj už niekoľkokrát ponúkol predaj dronov USA, no tieto návrhy zatiaľ neboli realizované. Americký prezident Donald Trump opakovane kritizoval vojenskú pomoc Ukrajine a trval na tom, že americké zbrane určené pre Kyjev musia byť zakúpené, nie poskytnuté zadarmo. Niekoľko európskych krajín pritom prisľúbilo financovanie tejto pomoci.

Podľa údajov nemeckého Kielského inštitútu Ukrajina od roku 2022 dostala viac ako 167 miliárd eur pomoci z Európy a viac ako 114 miliárd eur z USA.

Fotogaléria k článku:

Russia Ukraine War
Russia Ukraine War Underground School
Russia Ukraine War Denmark
37 fotografií v galérii
Russia Ukraine War
Viac k osobe: Volodymyr Zelenskyj
Okruhy tém: Drony Rusko-ukrajinský konflikt Ukrajinský prezident vojna na Ukrajine výroba zbraní

Ďalšie k téme

Máte tip na článok? Napíšte nám TU
Nahlásiť problém

Najnovšie na SITA.sk