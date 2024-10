„Hosťovanie“ Muňka v klube SNS určite nie je podľa politológa zadarmo, Danko sa dostáva do ešte väčšej závislosti na Ficovi

„Hosťovanie“ poslanca Smeru-SD Dušana Muňka v poslaneckom klube Slovenskej národnej strany (SNS) určite nie je zadarmo a šéf národniarov Andrej Danko sa tým dostáva do ešte väčšej závislosti na Robertovi Ficovi. Pre agentúru SITA to uviedol politológ Tomáš Koziak.

Ako zhodnotil, odchod Rudolfa Huliaka a ďalších dvoch poslancov Národnej koalície z klubu SNS nebolo po ich predošlých vyjadreniach žiadnym prekvapením. Na problémy mala SNS zarobené podľa politológa už v čase, keď sa strana po parlamentných voľbách dostala do parlamentu, pričom Andrej Danko bol jediným členom v poslaneckom klube SNS.

Trojaký význam pre Fica

Bolo otázkou času, kedy nastanú problémy. Po odchode „huliakovcov“ by sa klub SNS rozpadol, keby ho narýchlo nezachránil Smer-SD tým, že poslanec Dušan Muňko sa presunie do klubu SNS. Klub získa tým pádom osem poslancov potrebných pre zachovanie klubu.

Ako povedal predseda klubu Smeru Ján Richter, v prípade Muňka ide len o „hosťovanie“ a sú za tým „vyslovene formálne a právne dôvody“. To, že Smer poskytol klubu SNS poslanca má podľa politológa pre premiéra Roberta Fica trojaký význam.

„Prvý význam je symbolický – Robert Fico potrebuje zakryť, že jedna z koaličných strán sa štiepi, a koalícia nie je jednotná. Existencia trojkoalície s dvoma poslaneckými klubmi by už bola na pováženie,“ hovorí Koziak.

Jednota poslaneckého klubu

Druhý význam je pragmatický a zároveň najdôležitejší – existencia poslaneckého klubu prináša okrem príspevku zo strany štátu a priestorov v Národnej rade viaceré výhody, môžu sa napríklad zúčastňovať na rokovaní poslaneckého grémia.

„Pre koalíciu je však najdôležitejšie to, že potrebuje tri poslanecké kluby na to, aby mohla lepšie kontrolovať priebeh rokovaní Národnej rady SR. Na základe návrhu troch poslaneckých klubov môže zaradiť alebo vypustiť schválený bod program,“ zdôraznil Koziak.

Tretí význam je politický. Andrej Danko sa podľa politológa dostal do veľmi trápnej situácie, keď ukázal, že už po roku vládnutia nie je schopný udržať jednotu svojho poslaneckého klubu, a Robert Fico bol ten, ktorý ho napokon zachránil.

Podvod na voličov

„Hosťovanie Dušana Muňka v klube SNS určite nie je zadarmo a Andrej Danko sa dostáva do ešte väčšej závislosti na Robertovi Ficovi, a aj keď má Andrej Danko určité „vyskakovanie“ v sebe, bude mať nastavené jasné hranice. Robert Fico mu môže hocikedy povedať, stiahneme ti Dušana Muňka z klubu a ty nebudeš mať poslanecký klub,“ podotkol Koziak. To, že Dušan Muňko bude formálne členom poslaneckého klubu SNS, ale zároveň sa bude naďalej zúčastňovať zasadnutí klubu Smeru-SD, označil za bizarné.

„Takéto niečo sme tu ešte nemali, je to skutočne bizarná situácia, že pán Muňko sa dokáže rozdvojiť a dokáže byť na jednej strane členom poslaneckého klubu SNS a formálne sedieť aj na Smere. Svedčí to o tom, že politickú príslušnosť neberie táto vládna koalícia možno príliš vážne,“ myslí si politológ. Opozícia hovorí dokonca o podvode na voličoch.

Sedempercentná hranica vstupu

„Pánovi Muňkovi to už môže byť jedno. Má 80 rokov, je zakladajúcim členom Smeru, voliči ho poznajú a nemusí im nič vysvetľovať. Zrejme je to aj jeho posledné volebné obdobie v parlamente,“ komentoval Koziak.

Podľa jeho slov je to svojím spôsobom podvod na voličoch, ale ten urobila aj Slovenská národná strana tým, ako sa dostala do parlamentu. Na jej kandidátke boli kandidáti viacerých strán, ale nevytvorili koalíciu. Ako koalícia by museli prekonať sedempercentnú hranicu vstupu do parlamentu, a taký výsledok SNS vo voľbách nedosiahla.