Slafkovský naštartoval Montreal k obratu, má už 30 asistencií ako pred rokom - VIDEO

Tridsaťosem sekúnd potreboval kapitán Montrealu Nick Suzuki, aby otočil smerovanie utorkového zápasu NHL svojho tímu proti Floride.

Úradujúci šampión Stanleyho pohára viedol v poslednej minúte riadneho hracieho času na ľade Montrealu 2:1 a hotoval sa na plný bodový zisk. Potom však Juraj Slafkovský založil útok, na konci ktorého bol gól v podaní Suzukiho.

Jeden bod im nestačil

Udialo sa to deväť sekúnd pred naplnením 60. minúty. Nebolo to však všetko, lebo garancia zisku jedného bodu hráčom Montrealu nestačila. Z predĺženia uplynulo 29 sekúnd, keď opäť Suzuki 25. gólom v sezóne preklopil víťazstvo na stranu Canadiens.

Montreal sa udržal na druhom mieste s voľnou kartou do play-off na Východe o 2 body pred Columbusom. Floride patrí v Atlantickej divízii tretia priečka a celkovo vo Východnej konferencii rovnako postupová piata.

Fanúšikovia ich hnali

„Nevytvárali sme si veľa šancí, ale aj vďaka skvelému publiku sme to v závere naplno rozbehli. Tieto zápasy v domácom prostredí, keď ľudia v nás zapália oheň, si parádne užívame,“ uviedol Suzuki, cituje ho web NHL.

Jeho slovenský spoluhráč z prvého útoku Slafkovský odohral 21 a pol minúty s troma blokmi, dvoma bodyčekmi a jednou strelou na bránkou. Spolu s asistenciou pri góle na 2:2 mu to vynieslo aj plusový bod.

Zaokrúhlené na tridsať

Počet asistencií v sezóne čerstvo 21-ročný Košičan zaokrúhlil na tridsať, čím si vyrovnal osobné maximum z minulého súťažného ročníka. Na vyrovnanie gólového rekordu mu stačí streliť tri góly, zatiaľ ich má sedemnásť. Montreal má pred sebou ešte osem zápasov do konca základnej časti.

„Som veľmi hrdý na toto mužstvo. V tejto fáze sezóny sú to pre nás zápasy o udržaní sa nažive a obrovskom tlaku, ktorému musíme čeliť. My mu však chceme čeliť a tešíme sa na to. A keď vlejú energiu do žíl aj fanúšikovia, je z toho krásny obrat, ktorý sa začne osem sekúnd pred koncom,“ zhodnotil obranca Montrealu Kaiden Guhle.