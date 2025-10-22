Hancko zažil ťažkých 14 minút na Arsenale. Boli sme v hre o body a potom zrazu bum, bum, bum... - VIDEO

Slovenský obranca Dávid Hancko a s ním celé Atlético Madrid utŕžili ťažkú prehru 0:4 v Londýne od Arsenalu v utorkovom zápase Ligovej fázy futbalovej Ligy majstrov. Výsledok sa javí ako jednoznačný, ale vôbec taký nemusel byť.
Celý prvý polčas hostia odolávali domácim a na začiatku druhého dejstva mohol otvoriť skóre Julian Álvarez, ale lopta po jeho strele pravačkou pristála na brvne bránky Arsenalu. Potom prišlo výstavných 14 minút domáceho tímu so štyrmi gólmi.
Hancko pri góloch Gyökeresa
V úseku od 57. do 70. min postupne trafili do bránky hostí Brazílčania Gabriel a Martinelli a potom dvakrát aj švédsky útočník Viktor Gyökeres. V oboch prípadoch bol pri tom aj Hancko. Pomedzi nohy slovenského obrancu zvýšil Gyökeres na 3:0 a štvrtý gól pridal z bezprostrednej blízkosti, keď Hancko neúspešne zastupoval brankára Jana Oblaka na bránkovej čiare.
„Nebolo to jednoduché. Dlho sme cítili, že sme v hre o body, ale potom zrazu bum, bum, bum, bum a bolo po zápase. Vtedy sa treba z toho čo najrýchlejšie spamätať a hrať jednoduchšie,“ vravel Hancko podľa webu Európskej futbalovej únie.
Mohol aj skórovať
Na ľavej strane obrany odohral celý zápas a už v prvom polčase bol pri jednej takmer gólovej akcii Arsenalu. Strela Eberechiho Ezeho sa odrazila od Hanckovej nohy do brvna bránky Madridčanov. Neskôr v druhom polčase mohol 27-ročný čerstvý dvojnásobný otec aj skóroval, ale jeho hlavička sa neujala.
Výsledok je zlý
„Za stavu 1:0 pre domácich som dostal skvelý kros od Marcosa Llorenteho a bola z toho dobrá hlavička. Ak by som loptu trafil o čosi lepšie, mohlo byť 1:1. Namiesto toho to bolo o päť minút neskôr 3:0 pre domácich. To dokazuje, proti akému silnému súperovi sme hrali. Dáte im sekundu navyše a oni to využijú. Výsledok 0:4 vyzerá naozaj zle, sme sklamaní. Mohlo byť oveľa lepšie pre nás,“ zhodnotil Hancko.
Iba jeden polčas
K svojmu výkonu v zápase pred 59 200 divákmi na Emirates Stadium ešte dodal:
„Hral som osobku proti Bukayovi Sakovi, čo je vždy veľká výzva. Po prvom polčase to bolo 0:0 a boli sme blízko dobrého výsledku. Vtedy sme ešte ubránili ich štandardky, v ktorých sú najlepší na svete. Dobre sme bránili, ale potom to prišlo a druhý polčas bol ťažký.“
Gyökeres: Boli sme odmenení
Švédsky hrdina a najlepší muž zápasu podľa UEFA Gyökeres skonštatoval:
„V tomto zápase sme boli odmenení celý tím aj ja. Vždy sa snažím ísť naplno a prispievať mužstvu ako len najlepšie viem. Niekedy to príde skôr, inokedy zasa neskôr. Oba moje góly boli skvelé. Pri prvom som si nebol istý, či som nestál v ofsajde, preto som chcel ukázať pri druhom ešte čosi naviac. Streliť štyri góly a ani raz neinkasovať ukazuje, aký dobrý zápas sme odohrali.“
Musia sa zlepšiť
Argentínsky tréner Atlética Diego Simeone uznal kvality Arsenalu.
„Do šesťdesiatej minúty sme bojovali a hrali veľmi dobre. Potom bol súper lepší a zaslúžene zvíťazil. Stále je to o procese učenia. Musíme sa ešte o dosť zlepšiť.“