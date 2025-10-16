Platový strop v Premier League? Kluby sa búria, hviezdy by mohli odísť. Toto všetko vieme o pripravovanej reforme

Premier League by mohla byť na pokraji jednej z najvýznamnejších ekonomických reforiem vo svojej modernej histórii. V nadchádzajúcich mesiacoch budú kluby hlasovať o zavedení platového stropu, ktorý by obmedzil výšku výdavkov tímov na platy hráčov. Tento krok má podporiť finančnú rovnováhu, ale už teraz rozdeľuje názory medzi anglickými futbalovými veľmocami.
Podľa navrhovaného systému by kluby mohli minúť najviac päťnásobok príjmov z vysielacích práv a odmien, ktoré zarobil tím na poslednom mieste v lige.
Podľa sezóny 2023/24 by to znamenalo podľa webu beinsports.com strop približne 550 miliónov libier (približne 633 miliónov eur) na klub.
Kto je za a proti?
Aby bol návrh schválený, muselo by ho podporiť aspoň 14 z 20 klubov, v súlade s kolektívnym hlasovacím modelom Premier League. Najnovším príkladom takéhoto procesu bol neúspešný pokus o zrušenie VAR, ktorý podporil len Wolverhampton.
Manchester City a Manchester United sú rozhodne proti tomuto opatreniu. Podľa nich by to mohlo oslabiť konkurencieschopnosť anglických klubov v Európe, najmä oproti ďalším súťažiam, ktoré nemajú podobné obmedzenia výdavkov.
Údajne kluby zo strednej a spodnej časti tabuľky sú údajne za. Limit by mohol zmenšiť finančný rozdiel medzi nimi a elitou ligy, čím by sa vytvorili rovnaké podmienky pre všetkých účastníkov súťaže.
Staré pravidlá
Navrhovaný model by koexistoval s pravidlami finančnej udržateľnosti UEFA, ktoré už obmedzujú výdavky klubov na mzdy a prestupy na 70 percent ročných príjmov. Plán Premier League by bol o niečo flexibilnejší a stanovil by prah na 85 percent.
V súčasnosti fungujú tímy v najvyššej súťaži podľa pravidiel ziskovosti a udržateľnosti, ktoré zabraňujú klubom zaznamenať straty presahujúce 105 miliónov libier (asi 120 915 375 eur) za trojročné obdobie, s výnimkou investícií do rozvoja mládeže a ženského futbalu. Tieto pravidlá, zavedené v roku 2013, však neboli aktualizované tak, aby zohľadňovali infláciu alebo rastúce náklady moderného futbalu.
Asociácia profesionálnych futbalistov vyjadrila obavy a varovala, že platový strop by mohol mať priamy vplyv na príjmy hráčov bez toho, aby mali možnosť vyjadriť sa k rozhodovaciemu procesu.
Rozhodujúca križovatka
Konečné hlasovanie sa očakáva počas novembrového stretnutia klubov, kde sa predpokladá búrlivá debata.
Ak bude návrh schválený, Premier League sa stane prvou veľkou ligou vo svetovom futbale, ktorá zavedie platový strop, čím vytvorí precedens, ktorý by mohol ovplyvniť globálnu futbalovú ekonomiku.
Bez ohľadu na výsledok stojí anglický futbal na rozhodujúcej križovatke – pokračovať v modeli voľného utrácania, ktorý z neho urobil najbohatšiu súťaž na svete, alebo prijať udržateľnosť a ekonomickú rovnosť v ére, ktorú čoraz viac definuje finančná zodpovednosť.