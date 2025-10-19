Futbalová liga má nového lídra. Ako dopadla Strakova premiéra v Košiciach?

Futbalisti MŠK Žilina triumfovali v nedeľňajšom zápase 11. kole Niké ligy na ihrisku DAC Dunajská Streda 2:1, čim sa dostali na vedúcku pozíciu v ligovej tabuľke. O zisku troch bodov rozhodol domáci Marko Roginič, ktorý dvakrát skóroval v prvom polčase a potvrdil vysokú produktivitu. Chorvátsky útočník v desiatich ligových vystúpeniach zaznamenal dva góly a päť asistencií.
Fodreka trápi efektivita
Dunajskostredčania mali počas zápasu územnú prevahu, no z 26 streleckých pokusov sa ujal iba jeden, keď v 65. minúte znížil Senegalčan Alioune Sylla. Zverenci trénera Branislava Fodreka sa tak v tabuľke zosunuli na priebežnú tretiu pozíciu. „Opakujem to v ostatnom období často, ale futbal sa nehrá na počet šancí, ale na góly a v tom bola Žilina dnes lepšia. Urobili sme chyby a doplatili sme na to,“ zhodnotil kouč Fodrek pre oficiálny web klubu.
Roginič túži ostať na čele
„Prvý polčas bol bláznivý, no dobre sme pracovali v defenzíve a počkali sme si po protiútokoch na šance. Tie sme vyriešili efektívne a do gólového konca. Som rád a šťastný za prvé góly v lige. Dnes to však bol predovšetkým obetavý tímový výkon. Tri body sú najdôležitejšie, nie mená strelcov. Na tabuľku sa nepozeráme, ešte máme pred sebou dlhú cestu. Verím však, že môžeme byť najvyššie aj na jej konci,“ povedal po zápase jeho Roginič, ktorý mal leví podiel na tom, že „šošoni“ predĺžili sériu bez prehry v lige už na sedem duelov.
Košice uspeli, no ostávajú posledné
Víťaznú premiéru na lavičke Košíc zaknihoval František Straka. Ešte v 68. minúte to však na úspešný večer nevyzeralo. Košičania totiž prehrávali na domácom ihrisku s Michalovcami 0:2. V záverečnej polhodine však po zásahoch Zyena Jonesa, Dávida Galloviča a Karla Miljaniča duel otočili vo svoj prospech. Zemplínčania aj napriek prehre ostali na štvrtom mieste, Košice sú so siedmimi bodmi naďalej posledné.
Strakov efekt zafungoval
„Som veľmi rád, že sme dokázali zvládnuť tento zápas. Tlak bol naozaj veľký. Prvý polčas sme odohrali vo veľkom kŕči. Počas nedávnych dní som na tréningoch videl obrovské odhodlanie, no v prvom polčase tam bola obrovská nervozita a snaha hrať na istotu. Spravili sme dve fatálne chyby, ktoré nás stáli dva góly. Veľmi ma teší reakcia tímu za stavu 0:2. Je dôležité mať na lavičke hráčov, ktorí prinesú impulz, šťavu a agresivitu.Hráčom patrí veľká vďaka,“ zhodnotil tréner Straka.