Spartak Trnava v šlágri doma podľahol Slovanu Bratislava, ktorý sa dostal na čelo priebežnej tabuľky - VIDEO, FOTO

Prestížne derby okorenili dva góly aj vylúčenie domáceho Martina Mikoviča.
ŠK Slovan Bratislava
Hráči ŠK Slovan Bratislava pred tribúnov fanúšikov po skončení futbalového zápasu 11. kola Niké ligy 2025/2026 medzi FC Spartak Trnava - ŠK Slovan Bratislava. Trnava, 18. október 2025. Foto: SITA/Martin Havran
Tradičné derby medzi Spartakom Trnava a Slovanom Bratislava v 11. kole najvyššej slovenskej futbalovej súťaži prinieslo dva góly a triumf obhajcu majstrovského titulu. Nechýbala ani červená karta a v závere roztržka.

Prvý polčas nepriniesol góly, no v jeho závere po súboji s Cesarom Blackmanom dostal po intervencii systému VAR domáci Martin Mikovič. Druhú štyridsaťpäťminútovku v oslabení Spartak neustál, keď po hodine hry inkasoval od Sandra Da Cruza a v úplnom závere aj od Nina Marcelliho.

Bodku za duelom na vypredanom štadióne dala hromadná roztržka priamo na ihrisku, po ktorej inkasovali červené karty maséri oboch tímov.

„Veľmi nás mrzí tento výsledok, voči nám aj fanúšikom. Urobili výbornú atmosféru, ktorá mala parametre európskej súťaže. Aj keď sme veľmi chceli, tak sme zápas nezvládli. Takéto duely rozhodujú detaily a my sme urobili jeden veľký detail. Ako všetci víťazíme, tak tento zápas sme takisto nezvládli všetci. Ťažko sa mi to hovorí, ale musíme ísť ďalej a vrátiť sa na víťaznú vlnu. Toto už nevrátime, urobili sme chybu, za ktorú sme zaplatili. Trúfam si ale tvrdiť, že aj keď sme hrali o jedného menej, tak sme boli lepšie mužstvo. Slovan nám dal gól z jednej centrovanej lopty, a to nehovorím o druhom góle. Bohužiaľ, taký je futbal, ale musíme ísť ďalej,“ zhodnotil domáci kouč Michal Ščasný podľa oficiálneho webu Niké ligy.

Jeho zverenci v tabuľke súťaže zostali na piatej priečke a počas nasledujúceho víkendu sa predstavia v Ružomberku.

Hosťujúci kormidelník Vladimír Weiss starší mal omnoho viac dôvodu na radosť. Ziskom troch bodov sa jeho tím dostal na čelo hodnotenia.

„Vedeli sme, že to bude emočný, náročný zápas. Hráčom som prízvukoval, že rozhodne herná disciplína, že musíme byť veľmi disciplinovaní a prijať agresívnu hru súpera. Myslím si, že Spartak si prehral zápas sám svojou emóciou, že túžba po víťazstve niekedy až cez nenávisť mu nepriniesla úspech. Mali sme ich dobre prečítaných, eliminovali sme silné stránky Trnavy – štandardné situácie, hra cez krídelné priestory, silový futbal. Dali sme dva góly, samozrejme, po červenej karte, kde ‚Miki‘ nezvládol zápas a bol som prekvapený, že zrovna on, lebo tam boli iní adepti na červenú kartu. My sme boli disciplinovaní, preto sme zvíťazili. Dali sme dva pekné góly a odvážame si tri body z dôležitého zápasu,“ zhodnotil.

V sobotu tiež Prešov remizoval doma s Podbrezovou 2:2 a Trenčín so Skalicou 1:1, Ružomberok doma podľahol Komárnu 0:1. Kolo uzavrú súboje posledných Košíc proti Michalovciam a Dunajskej Stredy proti Žiline.

