Lavína kritiky na bezduchých Nemcov. Ani minútu som neveril, že zvíťazíme, vravel Schweinsteiger - FOTO

„Zraniteľní vzadu a neškodní vpredu!“ Takto otitulkoval športový magazín Kicker na svojom webe prehru futbalistov Nemecka na Slovensku (0:2) v úvodnom zápase kvalifikácie o postup na MS 2026.
Fotogaléria k článku:
Historická prehra
Prehra Nemcov v Bratislave prišla po výkone, ktorý rozhodne nebol dobrý v defenzíve a už vôbec nie v ofenzíve. „Táto prehra je zaslúžená a navyše aj historická. Náš národný tím prvýkrát prehral zápas vonku v kvalifikácii na majstrovstvá sveta. Predtým Nemecko vyhralo 42-krát a desaťkrát remizovalo. A počnúc rokom 2009 dokonca vyhralo 18 zápasov za sebou,“ napísal Kicker.
Komentátor Kickeru Matthias Dersch pripomenul, že to, čo sa na záverečnom turnaji Final Four Ligy národov považovalo za nehodu (prehry s Portugalskom a Francúzskom 1:2 a 0:2 – pozn.) sa teraz stalo alarmujúcim negatívnym trendom – Nemecko má iba jedno víťazstvo v posledných šiestich medzinárodných zápasoch.“
Bulvárny Bild o prehre v Bratislave v titulku rozhodne napísal: „Historická nemecká blamáž“ a pridal aj rovnako kritický nadtitul: „Budíček! Bolestivá prehra na Slovensku.“
Historický úder
V podobnom tóne sa vyjadril aj redaktor Frankfurter Allgemeine Zeitung. „Historický úder pre sklamaný nemecký tím! Nikdy predtým sa nestalo, aby Nemecko prehralo zápas vonku v kvalifikácii o postup na majstrovstvá sveta. Až prišiel zápas v Bratislave. Tím trénera Nagelsmanna však prehral zaslúžene! Ak sa futbalová reprezentácia pošmykne hneď v prvom svojom kroku, potom je účasť na svetovom šampionáte dosť neistá.“
Polienko do ohňa rastúcej kritiky pridal aj Süddeutsche Zeitung a jeho redaktor Christof Kneer. „Bratislavské rozpaky! Národný tím Nemecka vyzeral v Bratislave zúfalo. Experimenty Juliana Nagelsmanna sa zvrtli na nesprávnu stranu,“ napísal Kneer.
Nepatria na MS
Nemcom za výkon v Bratislave poriadne naložil aj bývalý reprezentant Bastian Schweinsteiger ako televízny expert ARD. „Týmto výkonom rozhodne nepatríme na majstrovstvá sveta. Je mi to ľúto, ale dnes som ani jednu minútu neveril, že môžeme zvíťaziť. Táto prehra je úplne zaslúžená,“ uviedol majster sveta z roku 2014.
„Nepredstavovali sme žiadnu hrozbu. Reč tela hráčov po prvom inkasovanom góle ukazovala, že im chýba odolnosť. Ak chcete byť úspešní, musíte byť odolní. To je základ,“ dodal bývalý skvelý stredopoliar Nemecka.