Fico zvažuje ďalšie verejné prezentácie „vyčíňania kajúcnikov“, aby poukázal na napáchané zverstvá - VIDEO

Na neformálnom samite v Bruseli vo štvrtok budú lídri hovoriť o tom, čo s ekonomikou Európskej únie.
Premiér Robert Fico rešpektuje rozhodnutie Ústavného súdu, ktorý pozastavil účinnosť článku novely Trestného zákona týkajúceho sa takzvaných kajúcnikov. Uviedol to v štvrtok vo videu z lietadla, ktorým smeruje na neformálny samit lídrov EÚ do Bruselu.

Vyčíňanie kajúcnikov

„My si trpezlivo počkáme na verdikt v samotnej veci. Len chcem pripomenúť, že keby sa ktorýkoľvek sudca Ústavného súdu SR alebo generálny prokurátor stretli s praktikami kajúcnikov vo svojej vlastnej veci, mali by úplne iný názor,“ povedal Fico. Ako pripomenul, v novele poukazovali na to, že ak kajúcnik klamal pri jednej veci, nemožno mu veriť ani pri svedectvách v iných veciach.

„Asi budeme musieť urobiť ďalšie verejné prezentácie vyčíňania kajúcnikov, aby Ústavný súd SR a generálny prokurátor pochopili, čo za zverstvá napáchali a prečo im nie je možné veriť v žiadnej svedeckej výpovedi,“ dodal.

Neformálny samit

Na neformálnom samite v Bruseli vo štvrtok budú lídri hovoriť o tom, čo s ekonomikou Európskej únie. Tá je podľa Fica v katastrofálnom stave pre nezmyselné klimatické a ideologické ciele.

„Ak nič tento rok neurobíme, predovšetkým s cenami elektriny, z Európy sa stane len kultúrny skanzen, ktorý budú navštevovať bohatí Číňania,“ myslí si premiér. Informoval tiež o tom, že v stredu stretol s francúzskou jadrovou spoločnosťou Framatome k výstavbe nového jadrového bloku v Jaslovských Bohuniciach.

Absolvoval tiež rokovanie s podpredsedom Európskej komisieRaffaeleom Fittom, s ktorým hovoril o návrhu nového európskeho rozpočtu a o prehlbujúcej sa nespokojnosti s prácou komisie.

Holandská vláda

Fico sa tiež vo videu vyjadril k novej holandskej vláde, ktorá sa vo svojom programovom vyhlásení venuje aj Slovensku. „Vraj sme euroskeptickí, neposlúchame a dovoľujeme si mať iný názor na manželstvo, počet pohlaví, čo skryli pod kritiku stavu právneho štátu na Slovensku. A vraj nás treba potrestať, napríklad odobratím hlasovacích práv či fondov. Ešte väčšiu pozornosť venovali Maďarsku,“ poukázal Fico. Dodal, že holandská vláda má nebezpečnú tendenciu zasahovať do vnútorných politických záležitostí iných krajín.

„To my na Slovensku nerobíme. Fajčite si marihuanu a uznávajte 70 pohlaví, je to vaša vnútorná vec. Ale vyhrážať sa trestom za suverénne, legitímne názory, je prekročením červenej čiary,“ uviedol Fico. Predstava, že sa zruší právo veta v zásadných otázkach fungovania EÚ a veľké krajiny budú rozhodovať väčšinovo, je podľa neho scestná a vedie k zániku únie.

