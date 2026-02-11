Europarlament má debatovať o úpadku demokracie, korupcii a zneužívaní eurofondov na Slovensku. Poslanci žiadajú tvrdší prístup voči Ficovej vláde

Utorková debata v europarlamente je „úplne absurdná a politická,“ tvrdí nezaradená slovenská europoslankyňa Katarína Roth Neveďalová zo strany Smer.
Brusel opäť znepokojuje situácia na Slovensku, kde sa podľa európskych inštitúcií zhoršujú demokratické štandardy a pribúdajú podozrenia z korupcie, píše web POLITICO pred stredajšou debatou europarlamentu o právnom štáte, základných právach a zneužívaní eurofondov na Slovensku.

Poslanci Európskeho parlamentu (EP) žiadajú tvrdší postup voči vládepremiéraRoberta Fica potom, ako napätie medzi Bruselom a Bratislavou zvýšili dva nedávne prípady.

Prvým je rozhodnutie vlády zrušiť Úrad na ochranu oznamovateľov, pre ktoré Európska komisia (EK) iniciovala konanie o porušení práva EÚ. Slovensko zatiaľ na výzvu nereagovalo. Druhým sú obnovené podozrenia, že eurofondy na rozvoj vidieckeho turizmu boli použité na výstavbu penziónov pre privilegovaných, pre ktoré europoslanci žiadajú zmrazenie ich poskytovania.

Kyslík pre opozíciu

Stredajšia debata v europarlamente je „úplne absurdná a politická,“ povedala pre POLITICO nezaradená europoslankyňa Katarína Roth Neveďalová z Ficovej strany Smer. Tvrdí, že vláde nebolo preukázané žiadne pochybenie a že európski poslanci len „dodávajú kyslík“ slovenskej a maďarskej opozícii.

Naopak europoslankyňa Ľubica Karvašová (skupina Renew Europe) z opozičného Progresívneho Slovenska tvrdí, že podozrenia z korupcie na Slovensku sú veľmi konkrétne. „Sú to peniaze, ktoré chýbajú školám, nemocniciam a infraštruktúre,“ povedala. Dodala, že parlament si len plní svoju kontrolnú úlohu. „To isté by som očakávala aj od Komisie,“ uviedla.

Dve misie

Brusel už na Slovensko vyslal dve monitorovacie misie, z výboru pre kontrolu rozpočtu v máji a z výboru pre občianske slobody v júni, ale bez výslednej rezolúcie. Utorková debata by mohla odštartovať prípravu novej rezolúcie, ktoré by podľa predstaviteľa EP mohla byť hotová už v marci.

Niektorí poslanci varujú, že EÚ nesmie zopakovať chybu, ktorej sa dopustila v prípade Maďarska, kde podľa nich proti podkopávaniu právneho štátu vládou premiéraViktora Orbána zasiahla príliš neskoro. Iní upozorňujú, že dialóg so Slovenskom je stále možný. „Misiu brali vážne a prijali nás na najvyššej štátnej úrovni,“ povedala viceprezidentka EP Sophie Wilmèsová, ktorá viedla júnovú monitorovaciu misiu.

Fica stále potrebujú

Komisia postupuje opatrne aj preto, že Bratislava má váhu pri rozhodnutiach vyžadujúcich jednomyseľnosť, napríklad pri sankciách voči Rusku. Premiér Fico už v minulosti hrozil ich zablokovaním. „Ficov hlas potrebujú pri jednomyseľných rozhodnutiach,“ upozornil nemecký europoslanec Daniel Freund (Skupina zelených/Európska slobodná aliancia).

Na stredajšej debate sa zúčastní aj eurokomisár pre demokraciu Michael McGrath. Viceprezident Komisie Raffaele Fitto by sa mal medzitým stretnúť s premiérom Ficom v Bratislave, pričom sa očakáva, že otvorí aj tému ochrany eurofondov.

