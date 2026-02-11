Ficov poradca Lindtner nemá mocenské ambície, generálnym prokurátorom by nechcel byť

„Na druhej strane si uvedomujem, že aktuálne by som určite spĺňal všetky predpoklady“ dodal.
Kristína Valovičová
Redaktorka domácej redakcie
1 min. čítania
Redakčne overené informácie
PREMIÉR: Otázky Ústavnému súdu SR
Sprava: Predseda vlády SR Robert Fico a člen Zboru poradcov predsedu vlády SR Dávid Lindtner. Foto: archívne, SITA/Milan Illík.
Kauza darovania vojenskej techniky Ukrajine má podľa poradcu premiéra Davida Lindtnera obrovský rozmer. Ide podľa neho o kauzu, ktorá v prípade, že bude kvalifikovaná ako porušenie povinnosti pri správe cudzieho majetku, má 15-ročnú premlčaciu lehotu.

Venovať sa jej tak budú môcť ešte dvaja generálni prokurátori,“ povedal Lindtner, ktorý však nemá záujem byť jedným z nich. Na novinársku otázku, či by prijal funkciu prokurátora, odpovedal, že nemá žiadne mocenské ambície, a už vôbec nie ambíciu byť generálnym prokurátorom.

Na druhej strane si uvedomujem, že aktuálne by som určite spĺňal všetky predpoklady. Pretože som rovnako vášnivý cyklista a venujem sa cyklistike pomerne rovnako vášnivo ako pán generálny prokurátor. Ale aby som nevtipkoval, nemám mocenské ambície. Keby som dostal ponuku byť generálnym prokurátorom, nikdy takúto ponuku nepríjmem, pretože som zažil 30 rokov v tomto prostredí a už nikdy sa do toho prostredia nechcem vrátiť,“ dodal Lindtner.

