Leyenová po uši v korupcii a progresívci, ktorí „kydajú“ na Slovensko. Uhrík v europarlamente nenechal na nikom nitku suchú

Rada Európskej únie bude naďalej z blízka sledovať situáciu a v prípade potreby konať, povedala zástupkyňa cyperského ministra pre európske záležitosti Marilena Raounová, ktorá zastupovala Radu počas stredajšej diskusie o stave právneho štátu a možnom zneužívaní eurofondov na Slovensku v Európskom parlamente (EP).
„Rešpektovanie právneho štátu je zásadným predpokladom pre implementáciu európskeho rozpočtu,“ zdôraznila a dodala, že ochrana spoločných hodnôt a právneho štátu sú neoddeliteľné od účinného spravovanie eurofondov.
Oznamovatelia a eurofondy
Debata sa konala v reakcii na nedávne zrušenie Úradu na ochranu oznamovateľov (ÚOO) a podozrenia na zneužite európskych prostriedkov určených na podporu rozvoja turizmu a vidieka, ktoré boli použité na výstavbu luxusných súkromných víl.
Europarlament má debatovať o úpadku demokracie, korupcii a zneužívaní eurofondov na Slovensku. Poslanci žiadajú tvrdší prístup voči Ficovej vláde
Zrušenie úradu bolo kritizované ako nezlučiteľné so smernicou EÚ o ochrane oznamovateľov, Komisia preto začala proti Slovensku konanie o porušení povinnosti. Ústavný súd pozastavil zrušenie ÚOO až do konečného rozhodnutia o ústavnosti zákona.
Korupcia na vysokých miestach
Eurokomisár pre demokraciu Michael McGrath pripustil určitý pokrok Slovenska v implementácii odporúčaní Komisie napríklad v oblasti súdnictva, kriticky sa však vyjadril k vplyvu zmien trestnej legislatívy na odhaľovanie korupcie na vysokej úrovni. Po zrušení kľúčových protikorupčných orgánov podľa neho došlo k prieťahom v už začatých vyšetrovaniach aj k zníženiu počtu vyšetrovaných prípadov.
Parlament o korupcii na Slovensku a zisteniach Žilinku nakoniec nerokoval, poslanci program mimoriadnej schôdze neschválili
„V roku 2025 Komisia skonštatovala, že nebol dosiahnutý pokrok, čo sa týka odporúčania na dosiahnutie účinného vyšetrenia a stíhania prípadov korupcie na vysokej úrovni,“ upozornil. Kritizoval tiež negatívny vplyv vládnych opatrení na pluralitu a slobodu médií, tlaky na občiansku spoločnosť či zneužívanie zrýchleného legislatívneho konania v parlamente.
Slováci nie sú zbojníci
„Slovensko nie je Fico a jeho zbojnícka družina,“ povedal v rozprave Ľudovít Ódor (skupina Renew Europe) z Progresívneho Slovenska. Zdôraznil, že väčšina ľudí na Slovensku „silno podporuje“ členstvo v EÚ a NATO.
Von der Leyenová: Únia musí zbúrať bariéry, ak sa chce stať globálnym ekonomickým gigantom
Na Slovensku podľa neho ešte stále existujú nezávislé inštitúcie vrátane ústavného súdu, prokuratúry či Najvyššieho kontrolného úradu, ktoré chránia demokraciu a dokážu poukázať na zneužívanie či plytvanie verejnými financiami.
Zlé zmeny
„Progresívci, že sa nehanbíte takto tu grcať na Slovensko. To je niečo neskutočné,“ začal svoje vystúpenie europoslanec Milan Uhrík (Európa suverénnych národov). Následne spochybnil schopnosť EÚ vyšetrovať korupciu, keď na čele Komisie stojí „Leyenová, ktorá sa po uši topí v miliardových korupčných škandáloch“
Gašpar si myslí, že Šimečkova matka mohla byť zneužitá. Pýta sa, kto sa v kauze dotácií nakoniec obohatil
Pripustil však, že vládne zmeny trestných kódexov vrátane zníženia trestov za korupciu sú zlé a jeho mimoparlamentná strana Republika by za ne nehlasovala. Na druhej strane obvinil europoslancov za PS, že v EP „kydajú“ na Slovensko, keď matka ich predsedu „trikrát fakturovala tú istú činnosť štátu“.