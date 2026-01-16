Premiér Fico odcestoval do USA, stretne sa aj s americkým prezidentom Trumpom

Predseda vlády Robert Fico (Smer-SD) odcestoval do USA. V sobotu 17. januára sa stretne s americkým prezidentom Donaldom Trumpom. Stretnutie sa uskutoční o 15:30 miestneho času v sídle Mar-a-Lago na Floride. Informoval o tom Úrad vlády SR.
Slovensko a Spojené štáty americké budú rokovať o spolupráci v oblasti jadrovej energetiky. Podľa premiéra nepôjde len o výstavbu jedného bloku novej jadrovej elektrárne, ale aj o spoluprácu v oblasti malých modulárnych reaktorov. Na výstavbu nového jadrového zdroja spoločnosťou Westinghouse budú podľa neho potrebné ďalšie zmluvy.
Slovensko dostalo zelenú pre malé modulárne reaktory, projekt podporil aj americký program FIRST
Fico to povedal 11. januára v relácii televízie TA3 V politike. Zároveň však podotkol, že ak by neboli v platnosti sankcie, uprednostnil by v oblasti jadra spoluprácu s Ruskou federáciou, s ktorou máme skúsenosti. Nová jadrová elektráreň by mala byť podľa predsedu vlády čisto štátnym vlastníctvom, čo si vyžiada získanie podielu ČEZ v Jadrovej energetickej spoločnosti Slovenska (JESS), ktorá bola založená ako spoločný podnik s cieľom postaviť novú jadrovú elektráreň.
Nová jadrová elektráreň má byť čisto štátna. Fico priznal, že bez sankcií by uprednostnil Rusko
„My hovoríme o výstavbe nových štátnych elektrární,“ potvrdil Fico s tým, že bude potrebné vysporiadať sa s českou stranou. Slovenská strana vložila do JESS pozemky v oblasti Jaslovských Bohuníc, česká strana zasa peniaze. Momentálne podľa predsedu vlády prebiehajú diskusie o odkúpení podielu ČEZ.