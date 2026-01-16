Premiér Fico odcestoval do USA, stretne sa aj s americkým prezidentom Trumpom

Slovensko a Spojené štáty americké budú rokovať o spolupráci v oblasti jadrovej energetiky.
VLÁDA: Závery k summitu v Bruseli
Premiér SR Robert Fico. Foto: archívne, SITA/Úrad vlády SR
Predseda vlády Robert Fico (Smer-SD) odcestoval do USA. V sobotu 17. januára sa stretne s americkým prezidentom Donaldom Trumpom. Stretnutie sa uskutoční o 15:30 miestneho času v sídle Mar-a-Lago na Floride. Informoval o tom Úrad vlády SR.

Slovensko a Spojené štáty americké budú rokovať o spolupráci v oblasti jadrovej energetiky. Podľa premiéra nepôjde len o výstavbu jedného bloku novej jadrovej elektrárne, ale aj o spoluprácu v oblasti malých modulárnych reaktorov. Na výstavbu nového jadrového zdroja spoločnosťou Westinghouse budú podľa neho potrebné ďalšie zmluvy.

Fico to povedal 11. januára v relácii televízie TA3 V politike. Zároveň však podotkol, že ak by neboli v platnosti sankcie, uprednostnil by v oblasti jadra spoluprácu s Ruskou federáciou, s ktorou máme skúsenosti. Nová jadrová elektráreň by mala byť podľa predsedu vlády čisto štátnym vlastníctvom, čo si vyžiada získanie podielu ČEZ v Jadrovej energetickej spoločnosti Slovenska (JESS), ktorá bola založená ako spoločný podnik s cieľom postaviť novú jadrovú elektráreň.

„My hovoríme o výstavbe nových štátnych elektrární,“ potvrdil Fico s tým, že bude potrebné vysporiadať sa s českou stranou. Slovenská strana vložila do JESS pozemky v oblasti Jaslovských Bohuníc, česká strana zasa peniaze. Momentálne podľa predsedu vlády prebiehajú diskusie o odkúpení podielu ČEZ.

