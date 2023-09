Fico chce byť opäť štvrtýkrát premiérom, ľudia na mítingoch sú podľa neho nahnevaní na amaterizmus padlej vlády

Ak Smer-sociálna demokracia (Smer-SD) vyhrá voľby a bude môcť zostaviť solídnu vládu, jeho predseda Robert Fico sa plánuje po štvrtýkrát uchádzať o premiérsky post. Uviedol to v rozhovore pre denník Plus jeden deň.

Vyjadril sa tiež, že na to, aby človek mohol napríklad konsolidovať verejné financie, upokojiť situáciu v štáte či mať suverénnejšie postoje v zahraničnej politike, potrebuje exekutívnu funkciu, ktorou je premiérsky, nie prezidentský post.

Reagoval tak na otázku, či nemá ambíciu uchádzať sa o post hlavy štátu. „Neviem, či je to vyššia ambícia. Byť prezidentom je skôr cťou a možno uznaním práce, ktoré ste v živote urobili,“ uviedol predseda Smeru.

Poverenie na zostavenie vlády

Fico doplnil, že dúfa v taký volebný výsledok svojej strany, že prezidentka Zuzana Čaputová bude musieť uvažovať o tom, že Smer-SD poverí zostavovaním vlády.

Na margo toho, že hlava štátu sa už vyjadrila, že víťaza volieb poverí zostavovaním vlády, Fico argumentoval, že Čaputová najprv povedala, že tak neučiní.

„My sme túto jej vetu veľmi intenzívne komunikovali na verejných zhromaždeniach, až potom povedala, že urobí presne tak, ako to má byť. Víťaz volieb musí dostať poverenie na zostavenie vlády, to je tradícia. Buď tú vládu zostaví, alebo nezostaví. Ak ju nezostaví, tak vráti poverenie pani prezidentke a ona potom poverí niekoho iného,“ povedal.

Slušný výsledok pre Smer-SD

V predvolebnej ankete denníka Plus jeden deň, v ktorej hlasovalo viac ako 24 600 respondentov sa 23,6 percenta z nich vyjadrilo, že plánujú voliť stranu Smer-SD. Predseda Smeru tiež v rozhovore uviedol, že strana Smer si robí svoje vlastné kvalitatívne prieskumy.

„Pýtame sa na trendy a na to, čo je dôležité. Nám záleží na tom, ako sa ľudia správajú na mítingoch, verejných zhromaždeniach, aká je spätná väzba medzi našimi voličmi a centrálou, okresnými a krajskými štruktúrami,“ vysvetlil Fico a skonštatoval, že momentálne to vyzerá na slušný výsledok pre Smer.

Vystríhal však pred momentom, ktorý nastal pred vyše dvadsiatimi rokmi, keď Smer prvýkrát kandidoval samostatne. V prieskumoch vykazovali pomerne vysoké percentá, no medzi ich priaznivcami bolo mnoho prvovoličov, ktorí sa napokon na voľbách nezúčastnili. „Mladý človek má iné starosti ako voľby,“ konštatoval bývalý trojnásobný premiér.

Ľudia na mítingoch sú podľa neho nahnevaní na amaterizmus padlej vlády, a tiež na neaktivitu úradníckeho kabinetu.

Ľudia chcú mať pokoj

Veľkou témou je podľa neho i zdražovanie a to, že ľudia by už „chceli mať pokoj“. „Ak by aj Smer vyhral voľby, pre nás má význam ísť do vlády, ktorá bude vnútorné stabilná. Ľudia potrebujú vidieť, že vláda vie, čo robí,“ zdôraznil predseda Smeru.

Fico tiež nevidí priestor na robenie kompromisov pri mimovládnych organizáciách. „Ak pomáhajú chudobným, slabým, chorým, zvieratám, prírode, ochraňuje historické pamiatku, tak ich podporme. Ale ak mimovládna organizácia robí politiku, tak nedostane žiadne peniaze,“ uviedol a dodal, že ak niekto chce robiť politiku, mal by si založiť politickú stranu.

„Treba zobrať americký zákon o tzv. zahraničných agentoch, ktorý hovorí, že pokiaľ je nejaká mimovládna organizácia financovaná zo zahraničia, musí byť označená ako zahraničný agent. Tento zákon treba prijať,“ myslí si predseda strany Smer-SD.

Pokiaľ ide o regionálne rozdiely, Fico je toho názoru, že Slovensko bude regionálne rozdielne. „Budú regióny viac zamerané na poľnohospodárstvo, turistiku, ale budú aj regióny, kde to bude viacej o priemysle,“ vyjadril sa. Poznamenal tiež, že neraz presviedčali zahraničných investorov, aby sa usídlili na strednom či východnom Slovensku. Poukázal tiež, že „prvou lastovičkou“ je v tomto smere automobilka Volvo, ktorá smeruje na východ.

„Musíme sa pripraviť na pestrosť regiónov a potom je už na vláde, aby vyrovnávala tie rozdiely. Aj preto chceme robiť revíziu eurofondov a peniaze nasmerovať do regiónov,“ vraví Fico.

Do zdravotníctva treba naliať peniaze

Predseda Smeru sa v rozhovore vyjadril i k problematike zdravotníctva. Uviedol, že by bol nerád, ak by vznikol dojem, že v zdravotníctve sa nič nerobí, no pointa je podľa neho inde.

„Buď prijmeme filozofiu, že zdravie je tovar a ideme z toho robiť biznis. Alebo povieme, že zdravie nie je tovar a nie je možné robiť zo zdravotníctva biznisovo fungujúci mechanizmus. My sme zástancami, že sa to nedá robiť čisto biznisovo. Do zdravotníctva treba naliať zdroje,“ zdôrazňuje.

K nedostatku lekárov uviedol, že na Slovensku máme dostatok absolventov lekárskych fakúlt. „Tak asi bude treba urobiť výnimku a povedať: Ak chceš ísť robiť do zahraničia, ale študoval si tu, tak si to zaplať,“ vyjadril sa. Zdôraznil, že hovorí o slovenských vysokých školách a dodal, že nie je možné, aby sme produkovali veľké množstvá lekárov, ktorí odídu do zahraničia.

Platy lekárov sú podľa predsedu Smeru nadštandardné, poznamenal ale, že ak je niekto kvalifikovaný, tak si takýto plat zaslúži.

„Musíme sa konečne naučiť, že keď niekto nemá kvalifikáciu, nemôže zarábať toľko ako kvalifikovaný chirurg alebo právnik. Nalievanie peňazí do zdravotníctva však musí viesť aj k zaktraktívneniu prostredia pre absolventov lekárskych fakúlt,“ uviedol.