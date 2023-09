Hlas-SD sa doťahuje na Progresívne Slovensko, Sulík a Matovič by boli mimo parlamentu

Ak by sa predčasné parlamentné voľby konali v polovici septembra, vyhrala by ich strana Smer-SD. Vyplýva to z prieskumu spoločnosti SANEP pre televíziu TA3. Smeráci si oproti začiatku septembra polepšili o 0,8 percenta a volilo by ich 22,2 percenta respondentov.

OĽaNO a priatelia mimo parlamentu

Druhé miesto so ziskom 15,7 percenta obsadilo hnutie Progresívne Slovensko. Podobne ako Smer-SD aj progresívci si polepšili, ale len o jednu desatinu. O dve desatiny percenta porástla strana Hlas-SD a v prieskume získala 15,2 percenta.

Na štvrtom mieste sa so ziskom 7,5 percenta umiestnilo hnutie Republika. Rovných šesť percent má koalícia OĽaNO a priatelia, ktorá by sa však do parlamentu nedostala, pretože ako koalícia musí mať pre vstup do parlamentu minimálne sedem percent.

Strana SaS má 4,8 percenta

Nasledujú hnutie Sme rodina (5,9 percenta), Slovenská národná strana (SNS) so ziskom 5,8 percenta a do parlamentu by prešlo aj Kresťanskodemokratické hnutie (KDH), ktoré má 5,6 percenta.

Z pléna by vypadli sulíkovci, keďže strana Sloboda a Solidarita (SaS) má 4,8 percenta a do parlamentu by sa nedostali ani Demokrati (3,1 percenta) a Aliancia (2,8 percenta). Ďaleko od hranice zvoliteľnosti sú ĽSNS (1,7 percenta) a zoskupenie Modrí, Most-Híd (1,2 percenta).

Podľa prieskumu by sa tak mandáty rozdelili nasledovne. Smer-SD by ich získal 43, Progresívne Slovensko 30, Hlas-SD 29, Republika 15 a po 11 by ich mali Sme rodina, KDH aj SNS.

Volebný potenciál Hlasu a progresívcov

Najväčší volebný potenciál má podľa prieskumu naďalej strana Smer-SD.

„V prípade, že by sa voliči, ktorí teraz zvažujú voľbu Smeru až ako svoju druhú možnosť, nakoniec predsa len rozhodli dať svoj hlas práve strane Roberta Fica, potom by Smer mohol vo voľbách získať až 27 percent voličských hlasov,“ uvádza spomínaná televízia. Volebný potenciál hnutia Progresívne Slovensko a strany Hlas-SD sa pohybuje na úrovni okolo 19 percent.

Prieskum sa uskutočnil v dňoch 10. až 15. septembra 2023 na reprezentatívnej vzorke 1 782 opýtaných a 16,8 percenta opýtaných by sa nevedelo rozhodnúť, ktorému politickému subjektu by dali svoj hlas. Ďalších 15,9 percenta ľudí deklarovalo, že by voliť nešlo. Rozhodnutých by bolo 67,3 percenta oprávnených voličov.