Farba nálepky rozhodne o vývoze odpadu, Prešov zavádza jasné pravidlá pre rok 2026

Vývoz zmesového komunálneho odpadu z rodinných domov v Prešove bude v roku 2026 prebiehať podľa harmonogramu, ktorý si zvolili samotní vlastníci nehnuteľností. Ako informoval hovorca Mestského úradu v Prešove Michal Ηudák, vyvážané budú len zberné nádoby riadne označené Technickými službami mesta Prešov (TSmP) a príslušnými farebnými nálepkami.
Frekvencia vývozu závisí od farby nálepky
Frekvencia vývozu zmesového komunálneho odpadu bude v tomu roku nastavená raz týždenne pri žltej nálepke, raz za 14 dní, teda dvakrát mesačne v párnych týždňoch, pri zelenej nálepke a raz mesačne pri červenej nálepke. V prípade vlastníkov rodinných domov, ktorí si frekvenciu vývozu ani počet a veľkosť zberných nádob neurčili, bude automaticky vyvážaná jedna 120-litrová nádoba označená TSmP a zelenou nálepkou raz za 14 dní v párnych týždňoch.
Obyvatelia Vranova nad Topľou zaplatia menej za komunálny odpad, mesto zníži od budúceho roka poplatky
Tieto nádoby budú označené v období od 19. do 23. januára 2026. Zelené nálepky pri nádobách vlastníkov, ktorí sa dosiaľ neprihlásili do množstvového zberu, budú vizuálne odlíšené od nálepiek registrovaných domácností. Mesto zároveň vyzýva dotknutých vlastníkov, aby doručili na mestský úrad oznámenie o zapojení sa k neváženému množstvovému zberu komunálneho odpadu, ktorého tlačivo je dostupné na webovom sídle mesta v sekcii Ako vybaviť.
Vrecia mimo nádoby odvezené nebudú
Technické služby mesta Prešov spolu s odborom životného prostredia upozorňujú, že vrecia so zmesovým komunálnym odpadom uložené mimo zbernej nádoby, pri nej alebo na jej veku, nebudú v deň vývozu odvezené. Odpad musí byť uložený výlučne v zbernej nádobe so zatvoreným vekom, ktorá zodpovedá zvolenému objemu 110 alebo 120 litrov. „Vrecia uložené mimo zvoleného objemu budú ponechané na mieste vývozu, alebo vrátené späť do smetnej nádoby pracovníkmi TSmP a budú ponechané na ďalší zvolený vývoz,“ upozornil Ηudák.
Polopodzemné kontajnery v Nitre pribúdajú, mesto už ich má takmer päťsto – FOTO
Ak obyvatelia na základe praxe zistia, že im zvolená frekvencia vývozu alebo veľkosť nádoby nepostačuje, môžu túto skutočnosť nahlásiť mestskému úradu e-mailom na adrese odpady@presov.sk alebo prostredníctvom riadneho oznámenia, najneskôr do konca januára.
„Vývoz triedených zložiek komunálneho odpadu, teda plastov, skla, kovov, kovových obalov, papiera, tetrapakov, kuchynského odpadu a odpadu zo záhrad, bude zabezpečený podľa harmonogramu vývozov, ktorý dostali všetky domácnosti v rodinných domoch na rok 2026,“ dodal hovorca.