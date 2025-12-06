Polopodzemné kontajnery v Nitre pribúdajú, mesto už ich má takmer päťsto – FOTO

Mesto Nitra pokračuje v rozširovaní siete polopodzemných kontajnerov. V priebehu novembra pribudne 43 nových kontajnerov na siedmich stojiskách – šesť stojísk je na Klokočine, jedno na Dieloch. Nové kontajnery pribudnú na uliciach Petzvalova, Jedlíkova, Benkova, Novomeského a Rýnska. Formou súťaže ich vybrala mestská spoločnosť Nitrianske komunálne služby (NKS). Ich cena vyšla rôzne, v závislosti od objemu, najlacnejší bol za 3 109 eurbez DPH, najdrahší za 6 568 eurbez DPH, informoval hovorca mesta Tomáš Holúbek.
Odpadové nádoby
V Nitre takéto odpadové nádoby postupne pribúdajú už viac ako desaťročie. Momentálne je 483 takýchto zberných odpadových nádob. Najviac, 203, je na komunálny odpad. Polopodzemných nádob na plasty, sklo a papier je vyše 90 na každý jeden typ triedeného odpadu.
Kontajnery zapustené do zeme majú oproti bežným celý rad výhod. Jednak je to úspora priestoru, keďže zaberajú menej miesta a zlepšujú prehľadnosť okolia, ale aj modernejší vzhľad a vyššia kapacita. Tieto kontajnery môžu pojať viac odpadu, čo znižuje potrebu častého vyvážania a šetrí financie NKS.
Smart kontajnery
Veľkou výhodou je aj signalizácia naplnenia – smart kontajnery majú v sebe senzory, ktoré Nitrianskym komunálnym službám signalizujú, keď sa blížia k naplneniu.
Umiestnenie pod zemou tiež pomáha minimalizovať nepríjemné zápachy, ktoré sa bežne objavujú pri tradičných kontajneroch. Benefitom je aj bezpečnosť. „V minulosti pracovníkov NKS napádali hlodavce. Tam, kde sa zaviedli polopodzemné kontajnery, tento problém nehrozí,“ dodal Holúbek.