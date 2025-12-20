Obyvatelia Vranova nad Topľou zaplatia menej za komunálny odpad, mesto zníži od budúceho roka poplatky

Mesto Vranov nad Topľou od 1. januára 2026 zníži sadzby za komunálny odpad pre obyvateľov bytových aj rodinných domov. O úprave poplatkov rozhodlo mestské zastupiteľstvo na decembrovom zasadnutí. Zmeny zároveň rozširujú okruh obyvateľov, ktorí budú mať nárok na úľavy.
Ako informovala hovorkyňa mesta Vranov n/Topľou Eva Fedorňáková, v bytových domoch sa sadzba za osobu znižuje z pôvodných 0,188 eura na 0,182 eura za deň. Ročný poplatok tak klesne zo 68,62 eura na 66,43 eura za osobu. V rodinných domoch mesto znižuje sadzbu za liter komunálneho odpadu zo 0,072 eura na 0,069 eura.
Výška úspory bude závisieť od veľkosti zbernej nádoby a počtu vývozov. Pri 120-litrovej nádobe s 13 vývozmi ročne sa ročný poplatok zníži zo 112,32 eura na 107,64 eura. Pri rovnakej nádobe s 26 vývozmi klesne poplatok z 224,64 eura na 215,28 eura. Pri 240-litrovej nádobe s 26 vývozmi ročne sa poplatok znižuje z 299,52 eura na 287,04 eura.
Mesto zároveň rozširuje možnosti úľav. V rodinných domoch budú mať po novom nárok na úľavu aj dvaja osamelo žijúci dôchodcovia, respektíve osoby nad 65 rokov žijúce v jednej domácnosti pri 120-litrovej nádobe s 13 vývozmi ročne. Doteraz sa úľava vzťahovala len na jednu takúto osobu. Nový poplatok v tomto prípade predstavuje 51,48 eura na osobu, teda 102,96 eura za nádobu namiesto doterajších 107,64 eura.
Znižuje sa aj sadzba pre osamelo žijúcu osobu do 65 rokov v rodinnom dome, a to z 0,044 eura na 0,042 eura za liter pri 120-litrovej nádobe s 13 vývozmi ročne. Ročný poplatok tak klesne zo 68,64 eura na 65,52 eura. „Znižovanie poplatkov a rozširovanie úľav má za cieľ zmierniť finančnú záťaž domácností vo Vranove nad Topľou a konkrétne podporiť obyvateľov, ktorí patria medzi najzraniteľnejšie skupiny,“ vysvetlila Fedorňáková.