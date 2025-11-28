Mesto Michalovce aj tento rok poskytne ľuďom bez domova dočasný úkryt pred zimou

Mesto Michalovce i tento rok otvorí dočasné útočisko pre ľudí bez domova, k dispozícii bude od 1. decembra. Ako samospráva informovala, celtový stan, ktorý poskytuje krátkodobé ubytovanie počas zimných mesiacov, bude prístupný denne, v čase od 15:30 do rána nasledujúceho dňa do 8:30. Umiestnený je na Staničnej ulici a jeho kapacita je 15 lôžok. Disponuje napojením na elektrickú energiu, vo vnútri sa nachádza aj vykurovacie teleso na tuhé palivo.
Hygiena aj nádoba na odpad
Mesto zabezpečilo aj dostupnosť hygienických služieb, nádobu na komunálny odpad a jej pravidelný vývoz. Poriadok a bezproblémový chod stanu bude zabezpečovať mestom poverená osoba, v spolupráci s mestskou políciou.
„Ľudia v núdzi, ktorí sa rozhodnú využiť provizórnu nocľaháreň, sú povinní dodržiavať vopred stanovený prevádzkový poriadok. Pracovníci starajúci sa o stan sú oprávnení odmietnuť poskytnúť nocľah v prípade, že osoba žiadajúca o ubytovanie javí známky požitia alkoholu, omamných látok, poprípade došlo z jej strany k porušeniu stanovených pravidiel. Stan je prednostne vyhradený pre obyvateľov mesta Michalovce,“ uviedlo mesto. Doplnilo, že pre ďalšie osoby bez domova bude prístrešie k dispozícii, ak zostane voľná kapacita.
Začali s tým v roku 2016
Prvýkrát Michalovce poskytli útočisko pre ľudí bez domova v roku 2016, vtedy stan zabezpečili prostredníctvom Mestskej polície Michalovce, v spolupráci s Ministerstvom obrany SR. V roku 2018 zakúpili vlastný prístrešok, ktorý v zimných mesiacoch fungoval až do vypuknutia pandémie. Samospráva sa k aktivite vrátila po dvoch rokoch, od roku 2022 v nej pravidelne pokračuje.
„Komplexné hygienické služby sú dostupné prostredníctvom Krízového strediska osobnej hygieny, ktoré sídli na Mlynskej ulici v Michalovciach. Zariadenie zabezpečuje hygienické potreby, sprchovanie a možnosť prania osobných vecí s ich okamžitým vysušením. Partnerskou organizáciou mesta pri realizácii činností pre osoby bez domova je Slovenská únia sluchovo postihnutých, ktorá sídli na Okružnej ulici v Michalovciach,“ uzavrelo mesto.