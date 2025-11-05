Rybníčkovi vadí, že premiéra vítajú chlebom a soľou: Primátor to poriadne prestrelil! Trochu ohľaduplnosti by neuškodilo, odkazujú známe osobnosti

V rámci ankety sme sa pýtali známych osobností aj odborníkov, čo si myslia o kontroverznom výroku primátora Trenčína a šéfa Únie miest SlovenskaRicharda Rybníčka. Ten v rozhovore pre Postoj povedal, že ho uráža, keď má premiéra vítať chlebom a soľou a navliekať kvôli tomu deti do krojov, akoby bol predseda vlády kráľom.
Na slová Rybníčka zareagoval aj samotný premiér Robert Fico, podľa ktorého tento rozhovor vyslal jasné posolstvo, že ústavní činitelia z vládnej koalície si nezaslúžia ani len elementárnu úctu. „Páni z Postoja, pán primátor z Trenčína, ak vás uráža vítať predsedu vlády chlebom a soľou, tak otvorene odkážte protivládnemu voličstvu, že nás je treba vítať s nabitou zbraňou,“ uviedol premiér v reakcii na sociálnej sieti.
Béla Bugár, bývalý politik
Myslím si, že pán Rybníček prestrelil a dokonca viacnásobne. Ani zahraniční hostia nie sú kráľmi a vítajú ich chlebom a soľou a v krojoch. Je to taký zvyk. Samozrejme, keď chce niekto zničiť nejaké zvyky, môže byť, ale potom on je za to zodpovedný.
Nemyslím si, že vítať politikov chlebom a soľou je chyba. Chybou je, keď silou-mocou chcem kopnúť do premiéra, ktorého môžem kritizovať za iné veci, lebo aj on robí chyby; ale za toto ho kritizovať, to už fakt pán Rybníček nenašiel nič dôležitejšie?
Vnútorne spracovať ten atentát, nie je jednoduché. Ja neviem, ako by som to robil ja. To, že je to v premiérovi a vkuse to pripomína, a stále hovorí o tom, že ‚ mňa postrelili a ako ma majú vítať, či so zbraňou v ruke?‘; to znamená, že na to nezabudol. Práve preto trošku ohľaduplnosti by nebolo zlé.
Juraj Zábojník, bezpečnostný analytik
Za celé tie desaťročia, čo som chodil s politickými predstaviteľmi a ústavnými činiteľmi aj z pozície svojho postavenia na Úrade ochrany ústavných činiteľov,vždy sa na Slovensku najvyšší ústavní predstavitelia vítali chlebom a soľou. Toto vždycky bolo tradíciou v histórii Slovenska a nevidím dôvod, prečo by to nemalo pokračovať.
To, čo sa teraz stalo, a ako sa vyjadril Richard Rybníček a potom pán premiér, je dôsledok toho, že v spoločnosti existuje veľmi silné napätie a je prirodzené, že sme len ľudia a toto napätie sa už u niektorých prejavuje tak, že jednajú možno aj alergicky. Ani sa nečudujem, pretože to, čo sa dialo v posledné dni, že primátori mali rokovania u ministra spravodlivosti, so ZMOS-om a s ďalšími inštitúciami, pretože kriminalita ide rapídne hore, primátori a starostovia miest a obcí sa cítia bezmocní a samozrejme, že to vyvoláva hnev a otázniky, nečudujem sa preto, že pán Rybníček zareagoval tak ako zareagoval, hoci – podotýkam – nemal tak reagovať.
Takéto výroky môžu vyvolať nenávisť a antipatiu voči osobe, voči ktorej ich komunálny politik použil. Je to len výsledok toho, že tento štát je vo veľmi zložitej morálnej, spoločenskej aj etickej kríze, a samozrejme, že to generuje aj nenávisť. Obávam sa, aby neboli z toho vážnejšie dôsledky, napríklad vo forme ďalších útokov na politikov, alebo inej mimoriadnej udalosti.
Richard Rybníček nie je začiatočník, je už skúsený komunálny politik, a o to viac ma to prekvapuje, že takto zareagoval. Nemalo sa to stať a mal byť zdržanlivejší.
Pokiaľ sa chcel nejakým spôsobom prezentovať, vyjadriť svoj názor, alebo je nahnevaný; dalo sa to urobiť úplne inak. Verím tomu, že primátori a starostovia sú pod tlakom, ale nespôsobil to len premiér, ale spôsobili to aj niektorí jeho podriadení – v tomto prípade minister vnútra, ktorý nekonal, keď videl, že sa podstav polície rapídne zhoršil.
Musel vedieť (a keď nie on, tak jeho podriadení), že čo sa deje a ešte sa bude diať, pretože kriminalita pôjde rapídne hore, a bude to mať obrovské dôsledky. Za toto by mali byť normálne braní na zodpovednosť, vrátane ministra vnútra, ktorý by mal okamžite odstúpiť, pretože je kameňom v topánke v tejto koalícii.
György Gyimesi, poradca ministra životného prostredia
Richard Rybníček mal ambíciu vstúpiť do veľkej politiky. Mal jednu politickú stranu, ktorá sa volala TOSKA. Po prvej tlačovej tlačovej konferencii sa aj zo strany a aj z Richarda Rybníčka stala Troska a táto troska sa dnes snaží upútať pozornosť tým, že v protivládnych médiách šíri nenávisť voči vláde a voči premiérovi.
Za normálnych okolností by sa vyjadreniam jedného obyčajného primátora nevenovala veľká pozornosť, ale keďže sa tento primátor vyslovil proti vláde, tak samozrejme, že tieto jeho slová padli na úrodnú pôdu a zrazu má rozhovor v Postoji a už sa o tom písalo aj v Denníku N. Richard Rybníček ako troska je poplatný súčasnej opozícii a liberálnemu mainstreamu, kde sa snaží zaujať, pretože politicky sa mu to nepodarilo.
Tí, ktorí ľudí s iným názorom označujú za dezolátov, lúzu, ktorí rozdeľujú ľudí na dobrých a zlých, na slušných a neslušných, a ktorí tým s iným názorom hovoria, že sú proruskí alebo rovno agenti cudzej moci, pričom tí s tým správnym názorom sú demokrati; sa čudujú, že prečo je na Slovensku polarizácia – tá polarizácia, ktorú spôsobujú najmä oni.
Táto polarizácia, tento lynč, táto hystéria, ktorú oni robia, bola jedným zo spúšťacích mechanizmov atentátu na premiéra Fica. Zjavne im jeden atentát nestačil, pretože pokračujú v tom, čo začali, dovtedy kým to dielo asi nebude dokonané.
Tomáš Koziak, politológ
V tomto prípade jednoznačne prestrelil Robert Fico, keď povedal, že pokiaľ ho nemajú vítať chlebom a soľou, majú ho rovno vítať s nabitou zbraňou. Toto bola skutočne ťažká demagógia.
Robert Fico v tom stanovisku uviedol aj to, že ako pán Rybníček a starostovia pýtajú peniaze od vlády. Zabudol ale, že sú to verejné zdroje, vláda ich len spravuje, ale nie je ich vlastníkom. Takže reakcia Roberta Fica bola až veľmi uletená.
To, akým spôsobom vítame predstaviteľa štátu je záležitosť toho, akú formu úcty mu chceme dať. Keď niekto nepovažuje za vhodné dať niekomu úctu aj tým, že by sme tam ťahali folklórny súbor, tak to je úplne v poriadku. Je to skutočne niečo, čo poznáme z minulého režimu, kedy komunistické návštevy sa vítali chlebom a soľou a folklórnymi vystúpeniami, a dobre že nie ľudovými veselicami.
Ťahanie folklórnych súborov na pracovné rokovanie je skutočne niečo, čo zaváňa niečím, čo tu bolo v minulom režime, ale Robert Fico má rád takéto oslavné záležitosti, príkladom môže byť ako sa predvádza pri žatvách. Je to úplne typická záležitosť ako za minulého režimu, keď vládni predstavitelia radi chodili na žatvy a malo to presne takúto formu.
Áno, treba vzdať úctu, ale robiť divadlo s folklórnymi vystúpeniami, toto skutočne pripomína minulý režim a neviem o tom, aby sa takéto niečo dialo v západnej Európe alebo v iných krajinách. Toto nie je štandardná záležitosť, ale je to skôr výsada krajín, kde vládni politici majú až autoritárske črty. Hoci ide o premiéra, ale je to človek, ktorý je najvyšším úradníkom v štáte. On slúži ľuďom a nie ľudia slúžia jemu. Takže do istej miery chápem Rybníčka.
Marek Trubač, odborník na komunikáciu, protokol a etiketu
Ten výrok odznel v zápale emócií a pána Rybníčka teraz chytili za slovíčko. Každopádne pán primátor je nielen „hlavou“ Trenčína, ale aj prezidentom Únie miest Slovenska a jeho citát si určite nájde priestor v éteri. Ako skúsený komunálny politik by sa mal zmieriť s tým, že voľby vyhráva ten, kto presvedčí viac voličov. A nie vždy ten, koho musí mať pán Rybníček rád. Hovoríme tomu demokracia. Ak chceme presadzovať slušnosť v politike, musíme začať od seba. Rešpektovať druhých a oni budú potom rešpektovať nás.
Vítanie chlebom a soľou pritom nie je norma ani povinnosť. Je to skôr tradícia a prejav zdvorilosti hostiteľov. Veď nie nadarmo sa vraví – „Hosť do domu, boh do domu!“ Ak pán primátor nechce premiéra vítať s úsmevom na tvári, nik ho nemôže nútiť. No v úrade primátora nereprezentuje iba seba, ale občanov Trenčína. A Robert Fico reprezentuje občanov Slovenska. Primátor nie je influencer, ale profesionálny manažér. A tak by mohol aj pristupovať k svojej práci.
Dovolím si uviesť jeden príklad: Keď v roku 2017 po mimoriadne tvrdej volebnej kampani vyhral voľby republikán Donald Trump, v Bielom dome ho ešte ako len prezidenta „elect“ (zvoleného prezidenta) s najvyššími poctami privítal demokrat – prezident Barack Obama. Nie preto, že by ho mal rád, ale preto, lebo je to tak normálne!