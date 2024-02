Fantastická Ema Kapustová získala bronz na ME juniorov v biatlone

Slovenská reprezentantka v biatlone Ema Kapustová vybojovala bronzovú medailu v pretekoch na 9 km s hromadným štartom na juniorských majstrovstvách Európy v poľských Jakuszyciach.

Mikysková má striebro

Aj napriek trom chybám na strelnici 21-ročná Slovenka skončila tretia za víťaznou Rakúšankou Annou Andexerovou a striebornou Češkou Svatavou Mikyskovou. Za víťazkou zaostala o 46 sekúnd.

Z ďalších Sloveniek skončila Tamara Molentová na devätnásom a Alžbeta Garguláková na 25. mieste, ďalšie tri slovenské biatlonistky skončili mimo najlepšej tridsiatky.

Risk na poslednej stojke

O lepší výsledok obrali Kapustovú dve chyby na záverečnej položke v stoji, inak mohla byť minimálne strieborná.

„V predchádzajúcich pretekoch som mala pomalšie strelecké položky s chybami, teraz som to chcela urobiť trochu inak a napraviť to. Som trochu sklamaná z poslednej stojky, zariskovala som, aby to bolo rýchle, ale nevyšlo mi to. Tie dve rany neboli veľmi ďaleké, ušli mi prvé dve miesta. Nakoniec som vďačná, že sa to takto skončilo, lebo počasie nám neprialo. Na trati boli miestami kamene a sem-tam aj asfalt, takže som rada, že je z toho tretie miesto. Ďakujem svojmu tímu aj všetkým, ktorí za mnou stoja a podporujú ma,“ uviedla Kapustová v hlasovej správe na webe slovenskybiatlon.sk.

„Od Emy sme videli opäť vysoký štandard. Je to pretekárka s maximálnymi ambíciami, takže ani s tým bronzom nebola stopercentne spokojná. Splnila si ale zatiaľ všetky tohtosezónne ciele. Dokonca až nad mieru,“ napísal web slovenského biatlonu.

Všetky Slovenky sa aktuálne vrátia domov a budú sa pripravovať na MSJaK v Otepää, kam sa letí v stredu 21. februára a súťaže následne začínajú v piatok 23. 2.