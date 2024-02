Šéf slovenského biatlonu Peter Vozár: Príde mi choré, keď štát navyšuje dotácie pre šípky, šach či biliard a významné slovenské športy dostávajú rok čo rok menej (rozhovor)

Hosťom najnovšieho vydania relácia V športovom SITE bol Peter Vozár, prezident Slovenského zväzu biatlonu. Práve biatlonisti majú za sebou organizáciu na slovenské pomery veľkého podujatia, a síce, majstrovstiev Európy, ktoré sa konali na konci januára v Osrblí.

„Myslím si, že sme to zvládli po organizačnej a športovej stránke na jednotku. Počtom štartujúcich to bola akcia podobná pretekom Svetového pohára. Počas troch dní sme v Osrblí privítali 10-tisíc divákov. Rozpočet tohto podujatia sa rovná približne desatine rozpočtu Svetového pohára v lyžovaní v Jasnej. My sme za 450-tisíc eur dokázali v srdci Slovenska zorganizovať famózny európsky šampionát,“ zhodnotil šéf slovenského biatlonu a dodal: „Potešila Ema Kapustová a jej bronz, ktorý Slovensko získalo vďaka nej po ôsmich rokoch. Pozitívom je návrat Anastasie Kuzminovej, ktorá sa každý deň zlepšovala. Išla výborne stíhačky aj štafety. Mňa osobne potešil aj bežecký výkon Tomáša Sklenárika a 10.miesto v nedeľňajšej štafete je takisto pre nás pekný výsledok.

Skvelé výkony Emy Kapustovej

Ema Kapustová okrem 3. miesta v Osrblí zaujala počas sezóny aj ďalšími výbornými výsledkami. Napríklad v decembri skončila vo švajčiarskom Lanzerheide vo Svetovom pohári medzi ženami na skvelej 28. priečke.

Rodáčka z Revúcej je vekom ešte juniorka športovú verejnosť zaujala v posledných mesiacoch svojou fantastickou streľbou.

Fotografie: ME v biatone v Osrblí