Ema Kapustová je generačný biatlonový talent, ale máme aj ďalšie (video)

Už v stredu 7. februára sa v českom Novom Měste na Moravě začne svetový šampionát v biatlone. Vzhľadom na to, že slovenský biatlon aktuálne predchádza procesom zvaným „generačná výmena„, nemožno od našich reprezentantov očakávať útok na medailové umiestnenie.

Highlightom majstrovstiev sveta bude v perimetri slovenského fanúšika vystúpenie Anastasie Kuzminovej, ktorá pred vyše dvomi týždňami absolvovala návrat do biatlonového kolotoča po štyroch rokoch. Stalo sa tak na ME v Osrblí, kde trojnásobná olympijská víťazka naznačila stúpajúcu krivku výkonnosti.

Deň čo deň sa cítila v bielej stope a na strelnici lepšie a lepšie.

Mladí biatlonisti

Vo Vysočina Aréne však budú hrať v slovenskej reprezentácii prím mladí biatlonisti, ktorým pôjde na MS predovšetkým o zber skúseností.

„Našim cieľom je umiestniť sa v jednom či v dvoch pretekoch do 40. miesta. Chceme postaviť všetky možné štafety v singly, mixe, v ženskej a aj mužskej časti. Bolo by výborné, ak by niektorá zo štafiet skončila do 12. resp. 13. miesta. Dlhodobým cieľom je tiež umiestnenie ženskej štafety do 17. miesta v celkovom hodnotení Svetového pohára. Verím tiež, že výborné preteky sa podarí odjazdiť aj Nasti Kuzminovej, ktorej prítomnosť bude pre všetkých v Novom Měste veľkým zážitkom,“ povedal prezident Slovenského zväzu biatlonu Peter Vozár v relácii V športovom SITE.

Nominácia SR na majstrovstvá sveta v biatlone 2024: Anastiasia Kuzminová, Zuzana Remeňová, Mária Remeňová, Júlia Machyniaková, Matej Kazár, Tomáš Sklenárik, Damián Cesnek, Matej Badáň.

Dominancia Nórska

Favoritov šampionátu môžeme hľadať predovšetkým na nominačnej listine Nórska. Platí to najmä o mužoch, veď vo Svetovom pohári sú na šiestich vedúcich pozíciách v celkovej klasifikácii samí Nóri. Rozdiely medzi krajinami vo svetovom biatlone sa nezmenšujú, ale práve naopak, prehlbujú sa. Nepochybne to predstavuje výrazné riziko pre svetový biatlon ako taký.

„Presne tak. Prispievajú k tomu aj meniace sa klimatické podmienky v strednej a západnej časti Európy. Štyritisíc nórskych biatlonistov môže lyžovať od októbra do júna. To sa v určitom horizonte jednoducho musí prejaviť. Valcujú svet v bežeckom lyžovaní a čoraz viac aj v biatlone. Je to otázka aj na vedenie Medzinárodnej biatlonovej únie, pretože si trúfam povedať, že bežecké lyžovanie je totálne divácky nezaujímavé. Vládnu iba Nóri a nikto iný. Na to sa športový divák asi nechce pozerať,“ ozrejmil šéf slovenského biatlonu.

Generačný biatlonový talent

Na šampionáte v Českej republike sa nepredstaví Ema Kapustová, 21-ročný generačný biatlonový talent. Jej sezónnym vrcholom budú juniorské ME v Poľsku a MS v Estónsku.

Rodáčka z Revúcej zaujala 3. priečkou na ME v Osrblí, ale aj ďalšími vynikajúcimi výsledkami v doterajšom priebehu sezóny. Napríklad v decembri skončila vo švajčiarskom Lanzerheide vo Svetovom pohári medzi ženami na skvelej 28. priečke. Pozornosť širšej biatlonovej verejnosti upútala svojou famóznou streleckou fazónou.

„Ema je obrovský slovenský talent. Okrem neho má však vynikajúce charakterová vlastnosti. Je skromná, ctižiadostivá a vytrvalá. Má to našliapnuté dobre, ale sme si vedomí, že ju čaká ešte dlhá cesta. Nastupujúca biatlonová generácia nie je však len o nej, máme aj ďalších talentovaných pretekárov a pretekárky,“ vysvetlil Peter Vozár narážajúc na ďalšie talenty Henrietu Horvátovú a Jakuba Borguľu, ktorí žnú úspechy medzi juniormi, kde patria k absolútnej špičke.

V systematickom vývoji mladých biatlonistov na Slovensku má pomôcť zväzový projekt s názvom Vízia 2030. Vysvetľuje prezident SZB Peter Vozár: „Je určená pre našich mládežníkov pre olympiádu v roku 2030. Práve tam by mala zažívať aktuálne mladá nádejná generácia svoj vrchol. To je naša priorita a plánujeme tomuto cieľu podriadiť všetko. Chceme tiež obsadiť pozíciu biatlonového šéftrénera reprezentácie. Išlo by o hlavného metodika a odborníka zväzu. Ak však chceme dosiahnuť to, aby bol biatlon na Slovensku opäť úspešný, bude musieť prísť k určitým legislatívnym zmenám a musí sa dostaviť aktívnejšia finančná podpora tradičných športov.“