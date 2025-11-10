Expert znechutený z nekonania polície voči aktivistom: Danko aj Taraba sú rozčúlení oprávnene. Minister vnútra by mal zložiť funkciu! - VIDEO

Aktivisti z organizácie Greenpeace Slovensko v pondelok na niekoľko hodín zablokovali hlavný vchod do budovy Ministerstva životného prostredia SR v Bratislave. Bezpečnostný expert Juraj Zábojník ostro kritizuje, že polícia voči demonštrantom nezasiahla a povolila, aby aktivisti obmedzovali štátnych úradníkov vo výkone svojej práce.
Členovia známej environmentálnej organizácie zablokovali hlavný vstup do budovy ministerstva životného prostredia, kde roztiahli veľký transparent s nápisom „Dnes zatvorené“ a umiestnili tam veľké žlté barely. Išlo o vopred neohlásené zhromaždenie. Na mieste bola už hneď ráno privolaná polícia aj antikonfliktný tím.
„Cieľom je symbolicky dopriať prírode aspoň jeden deň oddychu od deštruktívnych krokov vedenia rezortu,“ zdôvodnili členovia Greenpeace-u svoje konanie.
Taraba podáva trestné oznámenie
Minister životného prostredia Tomáš Taraba (nominant SNS) v tejto súvislosti avizoval trestné oznámenia. Hovorí o porušovaní zákonov zo strany aktivistov. Asi desať ľudí podľa neho odmietalo púšťať zamestnancov do práce a obmedzili pohyb ľudí von z budovy, čím ich nezákonne obmedzili na slobode.
Polícia rieši neohlásené zhromaždenie pred ministerstvom životného prostredia, na mieste je aj antikonfliktný tím
„Ekofanatici si myslia, že pre nich zákony neplatia. (…) Nejaký pán sa rozhodol nepustiť do práce napríklad generálneho riaditeľa sekcie vôd. V danej veci ministerstvo, ale aj jednotliví zamestnanci budú podávať trestné oznámenia a na miesto už je privolaná polícia,“ napísal Taraba ráno na sociálnej sieti. Aktivistom následne odkázal, že demokracia nie je anarchia, štrajky treba vopred ohlásiť, inak ide o protiprávne konanie.
Polícia mala zakročiť
„Celá situácia je bizarná v tom, že niekto si dovolí zablokovať priestor a zablokovať štátnym zamestnancom vchod do práce. Som z toho veľmi znechutený,“ reagoval na správu bezpečnostný expert a bývalý riaditeľ Úradu pre ochranu ústavných činiteľov Juraj Zábojník.
Pripomeňme, že šéf SNS Andrej Danko cez deň vyzval ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka (Hlas-SD), aby s aktivistami niečo urobil. „Pán minister Eštok budíček! Mám toho naozaj plné zuby, aby partia šialených ľudí blokovala od rána ministerstvo životného prostredia,“ uviedol Danko vo videu na sociálnej sieti. „Od rána tam stoja tí ľudia a policajti ich asi strážia, aby sa im nič nestalo. To v akom svete žijeme, že hocikto zablokuje štátny úrad a vy alibisticky budete hovoriť, že to sa vás netýka?! Okamžite zakročte a okamžite urobte niečo s tými demonštrantmi,“ apeloval Danko.
Danka sa zastal aj bezpečnostný expert Zábojník. „Som rozčarovaný z toho, ako k tomu pristupuje polícia a musím byť teraz na strane Andreja Danka, ktorý vyzval Eštoka, aby okamžite konal, pretože ak to má takto fungovať, nemá Šutaj Eštok čo robiť na svojej funkcii, ako ani jeho podriadení, ktorí sa na to prizerajú a nekonajú. Takto nemôže štát fungovať,“ kritizoval odborník.
Minister vnútra je alibista
Podľa Zábojníka minister vnútra nepochopil situáciu – o čo ide, čo sa od neho vyžaduje a čo je povinný robiť. „Minister vnútra Šutaj Eštok je alibista, nevie pochopiť skutočný problém v danom čase a v danom okamihu, pretože vždycky hovorí od veci. Tak ako rozprával od veci v nedeľu pri vlakovom nešťastí a argumentuje tým, že bezpečnostné a záchranné zložky, hasiči, sanitky prišli načas – to ale nebol problém v danom okamihu a na danom mieste. Problém bolo to, že došlo k ťažkej nehode, kde mohlo byť neskutočné množstvo mŕtvych, čiže zase nepochopil Šutaj Eštok situáciu o čo ide, čo sa od neho vyžaduje a čo je povinný robiť. A to isté nepochopil aj v prípade demonštrácie pred ministerstvom životného prostredia,“ vysvetľoval Zábojník.
„Keby bol normálny a schopný minister vnútra, ktorý vie riadiť a vie čo má vyžadovať, ktorí je kompetentný, tak to takto nemôže dopadnúť a mohli sme sa vyhnúť tomu, čo sa dialo pred ministerstvom,“ poznamenal ďalej odborník.
Zábojník chápe politikov, ktorí sú znepokojení tým, že polícia nefunguje, nekoná a že mala zasiahnuť. „Som na strane Andreja Danka aj Tomáša Tarabu, ktorí sú rozčúlení oprávnene. Minister vnútra by mal zložiť funkciu,“ vyhlásil Zábojník.
Prečo sa bojí polícia zasiahnuť?
Na sociálnych sieťach sa v tejto súvislosti objavili komentáre, že cieľom aktivistom môže byť aj to, aby vyprovokovali drsnejší zásah polície, a následne budú posielať fotky a videá do zahraničia, že na Slovensku je teror a je im odopreté právo na zhromaždenie či sloboda prejavu. Odborníka sme sa pýtali, či nie je práve toto dôvodom, prečo sa polícia bojí ráznejšie zasiahnuť pri demonštráciách progresívnych aktivistov.
Podľa Zábojníka vedenie polície – ich funkcionári a podriadení musia vedieť, aké sú ich právomoci, ako majú konať, kedy majú zasiahnuť, kedy je narušený verejný poriadok a verejný záujem. „Policajti musia byť na mieste a vedieť vyhodnotiť situáciu. Keď nie sú toho schopní, musí to byť ich nadriadený a dať veci do poriadku,“ hovorí bezpečnostný expert.
„Ja by som sa vôbec nebál, že čo povie nejaká Európska únia, alebo iné organizácie…Keď raz bránia ísť zamestnancom do práce, nemajú tam čo robiť, aby obmedzovali ľudí, sú to totiž funkcionári, ktorí musia pracovať,“ zdôraznil Zábojník.
„Keď chcú demonštrovať, majú na to právo, a ja ich v tom podporujem; ale nech idú demonštrovať tam, kde nebudú narúšať verejný poriadok a nebudú obmedzovať pracovníkov, aby mohli ísť do práce,“ odkázal Zábojník. Bezpečnostný expert tiež upozornil, že vzápätí sa ľudia môžu začať sťažovať aj na to, že štátni úradníci platení z daní občanov, nie sú v zamestnaní, lebo je im v tom bránené.