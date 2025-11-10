Polícia rieši neohlásené zhromaždenie pred ministerstvom životného prostredia, na mieste je aj antikonfliktný tím

Podľa polície sa na miesto dostavil aj zástupca obce.
MŽP SR: Sídlo ministerstva
Budova Ministerstva životného prostredia na Námestí Ľudovíta Štúra 1 v Bratislave. Bratislava, 2. február 2024. Foto: archívne, SITA/Milan Illík
Polícia dnes krátko pred 7:30 prijala oznámenie o zhromaždení viacerých osôb pred Ministerstvom životného prostredia SR v Bratislave. Ako informuje bratislavský policajný hovorca Michal Szeiff, ide o neohlásené verejné zhromaždenie členov známej enviromentálnej organizácie. „Na mieste sa nachádzajú aj policajti antikonfliktného tímu, ktorí s členmi organizácie aktívne komunikujú,“ uviedol hovorca.

Podľa polície sa na miesto dostavil aj zástupca obce, ktorý vyhodnotil zákonnosť zhromaždenia, pričom zatiaľ nezistili dôvody na jeho rozpustenie. „Uvedené neohlásené zhromaždenie policajti aj naďalej monitorujú, pričom možnosť prístupu do budovy ministerstva životného prostredia – pred ktorou zhromaždenie prebieha, je zabezpečená,“ dodal hovorca. Protiprávnosť spočívajúca v neoznámení zhromaždenia bude predmetom ďalšieho konania.

