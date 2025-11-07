Matovič „vykopol dvere“: Ak sa otec Šimečku nedokáže ospravedlniť za svoj výrok, tak by sa mohol zavrieť niekde do maringotky a mlčať do volieb

Šéf Hnutia Slovensko Igor Matovič varuje KDH, že Progresívne Slovensko môže opäť zabezpečiť vládu Roberta Fica, ak dovolia kľúčovým ľuďom vo svojich radoch naďalej urážať kresťanov.
Ako je známe, predseda KDH Milan Majerský sa tento týždeň stretol s lídrami PS, SaS a mimoparlamentných Demokratov a zhodli sa na cieli demokraticky vymeniť vládu Roberta Fica.
Strana Smer-SD sa v tejto súvislosti vyjadrila, že KDH uprednostňuje spoluprácu s progresívcami a liberálmi. Smer oznámil, že to „berie na vedomie„. „Je dobré, že konzervatívny slovenský volič už dnes vie, ako rozmýšľa vedenie KDH o budúcnosti Slovenska,“ napísal Smer v stanovisku.
Na vyjadrenie Smeru zareagoval na sociálnej sieti aj šéf Hnutia Slovensko Igor Matovič. „Nezávidím situáciu KDH. Fico dnes špinavo zaútočil na Majerského a pridal sa aj mafoš Gašpar. A budú to robiť až do volieb s cieľom urobiť z kresťanského hnutia kolaborantov s ultraprogresívnym PS, utopiť ich pod 5% … a znova vládnuť,“ napísal expremiér na sociálnej sieti.
Zaťal do živého?
Matovič vo svojom statuse zároveň vystríhal KDH, že ich voličov môžu odstrašiť partneri z PS, ktorí majú vo svojich radoch ľudí, ktorí verejne urážajú kresťanov. Jedným z nich je otec predsedu progresívcov – novinár Martin M. Šimečka, ktorému Matovič venoval tvrdý odkaz.
Naď vypenil: Keď Matovič dáva rady niekomu, aby sa správal rozumne a zjednocujúco, to je ako keby Hitler bojoval za Židov na Slovensku - VIDEO
„Nie som ten, kto im má radiť, ale na mieste KDH by som svojich partnerov z PS veľmi pekne a dôrazne poprosil, aby starší pán Šimečka prestal konečne verejne urážať kresťanov. Jeho posledný útok proti nim je totiž presne voda na mlyn mafie, aby mohla dostatočne autenticky strašiť voličov KDH, ktorých KDH určite nemá na rozdávanie,“ uviedol šéf Hnutia Slovensko.
Matovič sa dotkol aj najnovšieho výroku otca predsedu PS, ktorým pobúril verejnosť. „Som presvedčený o tom, že keby prišiel prieskum verejnej mienky o novele ústavy – o mužovi a žene, tak dve tretiny Slovenska budú proste súhlasiť jednoducho preto, lebo sú hlúpi, sú nevzdelaní, sú necitliví,“ vyjadril sa Martin M. Šimečka na adresu občanov, ktorí podporovali zmenu novely ústavy.
„Arogantne vyhlásiť, že všetci ľudia na Slovensku, ktorí podporujú zmenu ústavy sú hlupáci, bola zo strany starého Šimečku zásadná strategická chyba. A keď sa za to verejne nedokáže ospravedlniť, tak by sa mohol zavrieť do volieb niekde do maringotky a mlčať aspoň do volieb,“ vyhlásil Matovič s tým, že týmto krokom by Martin M. Šimečka pomohol nielen svojmu synovi, ale aj samotnému KDH.
Kresťania môžu byť znechutení
Matovič dodal, že vie, že hlúpi ľudia budú vidieť za jeho slovami útok, no múdri pochopia, že otec lídra opozície nemôže opakovane urážať kresťanov.
„Viem, že hlúpi ľudia budú za týmto statusom vidieť „zase útok”. Nevadí, na ich názore mi nezáleží. Stačí mi, ak múdri pochopia, že otec lídra opozície nemôže predsa opakovane a systematicky urážať kresťanov, ak chce, aby sa jeho synovi podarilo presvedčiť väčšinu kresťanského Slovenska, že sa progresívcov nemusia kresťania báť,“ myslí si expremiér.
Matoviča prešla trpezlivosť: Šimečku vyzval, aby bol chlap, postavil sa pred kamery a vysvetlil, prečo jeho mama čelí exekúcii - VIDEO
Podľa slov Matoviča vo voľbách roku 2023 volila Smer jedna štvrtina ľudí nie preto, že chceli silou-mocou Fica, ale v strachu pred PS. „Aj na týchto ľudí mieri teraz Fico a spol. To znamená, na jednej strane znechutiť podstatnú časť voličov KDH a na druhej udržovať zhnusenie z PS medzi svojimi antiPS voličmi,“ vysvetľoval opozičný politik.