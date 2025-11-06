Naď vypenil: Keď Matovič dáva rady niekomu, aby sa správal rozumne a zjednocujúco, to je ako keby Hitler bojoval za Židov na Slovensku - VIDEO

Líder Demokratov a bývalý minister obrany Jaroslav Naď bol vo štvrtok hosťom v Rádiu Expres, kde sa ho pýtali medzi inými aj na to, prečo opozícia odsúva na vedľajšiu koľaj Hnutie Slovensko Igora Matoviča a vylučuje ho zo spolupráce.
Štyria predsedovia opozičných strán sa nedávno stretli pri spoločnom obede, kde však opäť nedostal pozvanie šéf Hnutia Slovensko Igor Matovič. Líder Demokratov tvrdí, že je množstvo vecí, kde sú otvorené problémy medzi matovičovcami a zvyšnou časťou opozície.
Exministrovi obrany však najviac vadí správanie Matoviča, ktorý permanentne útočí na opozičných politikov. „Keď si pozriete akékoľvek výstupy Igora Matoviča, napríklad tlačovku, kde oznámil, že pokiaľ nebudú splnené jeho podmienky, tak povalí ďalšiu vládu v ktorej bude, a z hodinovej tlačovky útočil 20 minút na Fica a 40 minút na Šimečku, no tak ja si nemyslí, že toto je cesta,” hovorí Naď.
Zauchá opozičným lídrom
Naď pripomenul ako Matovič zaslal list lídrom opozície, aby robili spoločne protesty k 17. novembru. Ostatné strany s tým súhlasili, a podľa slov Naďa Demokrati ani nikdy nevylučovali matovičovcov zo spolupráce. „Zároveň ale platí – a to som mu napísal aj v tom liste – že nech prestane útočiť na ostatné opozičné strany,“ zdôraznil šéf Demokratov.
„Igor Matovič opakovane klamal, že sme ho vylúčili – my sme ho nikdy nevylúčili – a to si vyprosím, aby šíril nenávisť a klamstvá o strane Demokrati,“ pokračoval ďalej Naď. Poznamenal tiež, že Matovič na jednej strane vyplakáva, že ho nikde nevolajú, ale na druhej strane „na každej tlačovke dáva zauchá opozičným lídrom„.
„Keď si pozriete ľudí ako je Pročko a ďalší, čo tí dokážu a akým spôsobom osočovať ľudí z opozície, vymýšľať si veci, oveľa viac ako na Smer útočia na opozíciu, tak načo to je dobré, a čo dobré prinesie rozbíjať túto krehkú opozičnú jednotu?“ pýtal sa tiež Naď.
Matovičov friendly fire
Šéf Demokratov následne vyslovil niekoľko prekvapivých prirovnaní, za pomoci ktorých chcel demonštrovať správanie matovičovcov. „Najhoršie je, keď ste vojak a váš kolega so samopalom sa obráti a strieľa do vlastných. A toto robí Hnutie Slovensko,“ vyhlásil Naď. Podľa jeho slov teda najhoršie, čo sa môže stať, je práve takýto „friendly fire“ (priateľská streľba), ktorú robí Hnutie Slovensko.
Exminister obrany Matovičovi v dobrom poradil, že keď chce s niekým spolupracovať, nech sa k nim nespráva, akoby to boli jeho najväčší nepriatelia.
Moderátor vzápätí pripomenul slová Matoviča, ktorý poradil Michalovi Šimečkovi, aby sa v druhej polovici tohto volebného obdobia správal rozumne a zjednocujúco. „Keď Igor Matovič dáva rady niekomu, aby sa správal rozumne a zjednocujúco, tak to mi príde ako keby Hitler bojoval za Židov na Slovensku,” zaklincoval na záver svojským vyhlásením Naď.