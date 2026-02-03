Epsteinov tieň opäť padá na Washington, Clintonovci budú vypovedať pred Kongresom

Bývalý americký prezident Bill Clinton a jeho manželka a exministerka zahraničia Hillary Clintonová budú vypovedať pred Snemovňou reprezentantov v rámci vyšetrovania prípadu Jeffreyho Epsteina. Ich rozhodnutie prichádza po tom, čo im hrozilo hlasovanie o pohŕdaní Kongresom za odmietnutie predvolania.
Podľa hovorcu Billa Clintona sa manželia chcú zúčastniť a „nastaviť precedens, ktorý bude platiť pre všetkých“. Vyšetrovanie sa zameriava na to, ako úrady v minulosti narábali s prípadmi okolo Epsteina, ktorý zomrel vo väzbe v roku 2019 a udržiaval kontakty s politickou a finančnou elitou.
Osobná výpoveď pod prísahou
Republikáni tvrdia, že osobné väzby Billa Clintona na Epsteina, vrátane letov jeho súkromným lietadlom v začiatkoch 21. storočia, si vyžadujú osobnú výpoveď pod prísahou. Clinton už skôr priznal, že lietadlo využil v rámci humanitárnych aktivít nadácie, no poprel návštevu Epsteinovho súkromného ostrova.
Hillary Clintonová uviedla, že s Epsteinom nemala žiadne významné kontakty, nikdy s ním necestovala a na jeho ostrove nebola. Oboch manželov doteraz nikto neobvinil z trestného činu v súvislosti s Epsteinovou činnosťou.
Ostré politické spory
Prípad však opäť rozvíril ostré politické spory. Demokrati obviňujú republikánov, že vyšetrovanie zneužívajú na útoky proti politickým oponentom Donalda Trumpa, ktorý mal s Epsteinom dlhoročné kontakty, no predvolaný nebol. Samotný Trump sa pritom v minulosti snažil brzdiť zverejňovanie spisov k prípadu.
Po tom, ako Clintonovci súhlasili s výpoveďou, Snemovňa dočasne pozastavila hlasovanie o pohŕdaní Kongresom. Epsteinova aféra tak naďalej zostáva výbušnou témou, ktorá rozdeľuje Washington a pripomína, že ani roky po jeho smrti sa tiene minulosti len tak nerozplynú.