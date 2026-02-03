Epsteinov tieň opäť padá na Washington, Clintonovci budú vypovedať pred Kongresom

Bill a Hillary Clintonovci po tlaku zákonodarcov napokon budú vypovedať v citlivom vyšetrovaní okolo zosnulého sexuálneho delikventa Jeffreyho Epsteina.
Trump Inauguration
Bývalý americký prezident Bill Clinton a bývalá ministerka zahraničných vecí Hillary Clintonová počas inaugurácie Donalda Trumpa, 20. januára 2025. Foto: Melina Mara/The Washington Post via AP, Pool
Bývalý americký prezident Bill Clinton a jeho manželka a exministerka zahraničia Hillary Clintonová budú vypovedať pred Snemovňou reprezentantov v rámci vyšetrovania prípadu Jeffreyho Epsteina. Ich rozhodnutie prichádza po tom, čo im hrozilo hlasovanie o pohŕdaní Kongresom za odmietnutie predvolania.

Podľa hovorcu Billa Clintona sa manželia chcú zúčastniť a „nastaviť precedens, ktorý bude platiť pre všetkých“. Vyšetrovanie sa zameriava na to, ako úrady v minulosti narábali s prípadmi okolo Epsteina, ktorý zomrel vo väzbe v roku 2019 a udržiaval kontakty s politickou a finančnou elitou.

Osobná výpoveď pod prísahou

Republikáni tvrdia, že osobné väzby Billa Clintona na Epsteina, vrátane letov jeho súkromným lietadlom v začiatkoch 21. storočia, si vyžadujú osobnú výpoveď pod prísahou. Clinton už skôr priznal, že lietadlo využil v rámci humanitárnych aktivít nadácie, no poprel návštevu Epsteinovho súkromného ostrova.

Hillary Clintonová uviedla, že s Epsteinom nemala žiadne významné kontakty, nikdy s ním necestovala a na jeho ostrove nebola. Oboch manželov doteraz nikto neobvinil z trestného činu v súvislosti s Epsteinovou činnosťou.

Ostré politické spory

Prípad však opäť rozvíril ostré politické spory. Demokrati obviňujú republikánov, že vyšetrovanie zneužívajú na útoky proti politickým oponentom Donalda Trumpa, ktorý mal s Epsteinom dlhoročné kontakty, no predvolaný nebol. Samotný Trump sa pritom v minulosti snažil brzdiť zverejňovanie spisov k prípadu.

Po tom, ako Clintonovci súhlasili s výpoveďou, Snemovňa dočasne pozastavila hlasovanie o pohŕdaní Kongresom. Epsteinova aféra tak naďalej zostáva výbušnou témou, ktorá rozdeľuje Washington a pripomína, že ani roky po jeho smrti sa tiene minulosti len tak nerozplynú.

