Lajčák musel vedieť, že Epstein je toxický. Riziká sú pre Slovensko obrovské. Nie je nič horšie ako vydieraný politik, hovorí expert

Premiér Robert Fico prijal rezignáciu svojho poradcu Miroslava Lajčáka, ktorý sa rozhodol vzdať funkcie pre svoju komunikáciu s americkým sexuálnym predátorom Jeffreym Epsteinom.
„Niekedy žasnem nad ľuďmi, ktorí niečo dosiahnu a potom o to ľahkomyseľne prídu. Pán Lajčák bol erudovaný diplomat, bol kandidát na generálneho tajomníka OSN, predsedal Valnému zhromaždeniu, bol aj školený v rámci rôznych bezpečnostných úkonov,“ okomentoval správu bezpečnostný analytik Juraj Zábojník.
Jedna vec je podľa jeho slov isté, že si nevyberáme deň narodenia ani úmrtia, ale priateľov by sme si mali vyberať, a to najmä v takej pozícii a s takými skúsenosťami, v akej bol aj Lajčák. „Ide o veľké prekvapenie,“ poznamenal ďalej Zábojník s tým, že človek v takej vysokej funkcii si musí držať svoju cenu a nemôže sa nechať zapliesť do podobných škandálov.
Lajčák musel vedieť, kto je Epstein
Odborník upozornil, že na ambasádach ako aj na ministerstve zahraničných vecí po celom svete sú pracovníci bezpečnostných zložiek, ktorí politikov informujú o kriminálne závadových osobách.
„Lajčák bol vo vysokých pozíciách, erudovaný diplomat nasadený v rôznych konfliktných situáciách a je nepochopiteľné, že s takýmito skúsenosťami a životopisom sa dal dohromady s takou toxickou osobou, akým bol Epstein. Musel vedieť kto to je, keďže dlhé roky mal okolo seba bezpečnostné zložky, ktoré ho museli informovať,“ zamýšľal sa bezpečnostný analytik.
Už dávno som nevidel toľko pokrytectva, reaguje Fico na kritiku Lajčáka, jeho ponuku na ukončenie spolupráce prijal – VIDEO
„Mnoho bezpečnostných agentov, odborníkov a špecialistov sa okolo neho motalo a on nakoniec nevie, kto je Epstein. Nevie, že ak s ním komunikoval v roku 2018 a vymieňali si maily, tak desať rokov predtým Epstein sedel vo väzení za trestnú činnosť, ktorá už mala súvislosti aj s tým, za čo bol neskôr odsúdený a vzatý do väzby. Je nemysliteľné, že nedokázal si preveriť, kto je Epstein pričom to boli verejné informácie,“ pokračoval ďalej Zábojník.
Je až nemysliteľné, ako môže človek v takom postavení ako bol Miroslav Lajčák komunikovať s takouto toxickou osobou a takto si zničiť kariéru.
Lajčák podľa Zábojníka pravdepodobne videl v stretávaní sa s Epsteinom možnosť, ako sa dostať k vplyvným osobám, ku ktorým by si inak nenašiel cestu, lenže to sa mu stalo osudným. „To je otázne a až nemysliteľné, ako sa dal nachytať s takýmto človekom, ale zrejme pán Lajčák videl veľkú žiaru na oblohe, že je možné dosiahnuť veľké úspechy ešte aj cez takýchto ľudí, ktorí majú na mnohých kontakty, čím bol Epstein známy, len akosi zabudol, že je toxický, a že akú má minulosť,“ poznamenal bývalý šéf Úradu na ochranu ústavných činiteľov.
Rezignovanie z funkcie na nátlak
Sociálne siete, ktoré Lajčák používal s Epsteinom, či už mailová komunikácia alebo iné aplikácie, budú podľa Zábojníka zverejnené, a je ich nemálo „Na základe toho môžeme skonštatovať, že sociálne siete sú ako nôž, môžete s nimi odkrojiť, ale sa aj porezať. A myslím si, že v tomto prípade sa pán Lajčák porezal veľmi silno,“ vyhlásil.
Soros vadil, Bannon nie - KOMENTÁR
Zábojník tiež kritizoval, že Lajčák mal odstúpiť už oveľa skôr a to pri prvom zverejnení komunikácie s Epsteinom. „Zakopol silno a hovorí sa, že lepšie včas skončiť ako ubližovať tým, ktorým na nás záleží. Mám na mysli pána premiéra Roberta Fica, ktorý ho do tejto funkcie inštaloval,“ poznamenal.
Keby to spravil nejaký neskúsený minister, tak sa nečudujem, ale že sa to stalo pánovi Lajčákovi, ktorý mal na starosti bezpečnostnú a zahraničnú politiku – dokonca ho premiér spravil poradcom pre otázky národnej bezpečnosti – tak to je tragédia taká, aká ešte na Slovensku nebola.
Lajčák napokon skončil nútene a to nie je to isté, ako skončiť dobrovoľne. „Politik vždy bude musieť zaplatiť za to, ako sa správal a už si to bude nosiť ako slimák svoju ulitu,“ skonštatoval Zábojník s tým, že v takýchto pozíciách, akou je aj politika, nie je dôležité čo urobíte, ale ako to nakoniec vyzerá a toto nevyzeralo dobre od samého začiatku.
Bezpečnostné riziko
Zábojník zhrnul, aké riziká môžu vzniknúť z toho, ak politik komunikuje s toxickou osobou typu Epstein a čo to môže znamenať z hľadiska bezpečnosti pre štát.
„Stretávať sa s takouto osobou je obrovské riziko, Epstein bol podozrivý, že pracoval aj pre rôzne bezpečnostné služby. Dokumentovanie, fotenie, nahrávanie videí a komunikácií – to všetko môže ostať niekde v trezore,“ upozornil.
Bezpečnostný analytik sa v tejto súvislosti obáva, že to, čo sa dialo na ostrove a okolo Epsteina, nezostalo len v jednom trezore. „Dobrá správa je, že americký kongres súhlasil s uverejňovaním týchto informácií a ľudia sa môžu dozvedieť, čo sa všetko dialo,“ hovorí expert.
Varuje, že tie riziká sú aj pre Slovenko obrovské. „Nie je nič horšie ako vydieraný politik,“ podotkol a predpokladá, že existuje obrovský počet ľudí, ktorých Epstein vedel držať v šachu práve preto, lebo mal na nich rôzne kompromitujúce informácie.
Danko žiadal „hlavu“ Lajčáka
Výzvu predsedovi vlády Ficovi, aby z postu svojho poradcu odvolal Lajčáka, adresovala okrem opozície i koaličná Slovenská národná strana (SNS). Zverejnené nové informácie o Lajčákovej komunikácii so sexuálnym predátorom Epsteinom považujú národniari za škandalózne a potvrdzujúce ich presvedčenie, že bývalý šéf slovenskej diplomacie predstavuje bezpečnostné riziko na Úrade vlády SR.
Odborník v tejto súvislosti pochválil pohotovú reakciu predsedu národniarov Andreja Danka o sprístupnení emailov a ďalších komunikácií, ktoré majú byť pod kontrolou bezpečnostných zložiek.
„V diskusnej relácii veľmi dobre zareagoval Andrej Danko, že treba preveriť všetky maily a komunikáciu a mali by sa tým zaoberať aj orgány činné v trestnom konaní na Slovensku, pretože ide naozaj o bezpečnosť štátu a občanov a o riziká v rámci bezpečnostnej politiky,“ upozornil Zábojník.
Na záver sa ešte naskytá otázka, prečo tieto informácie boli zverejnené práve teraz, a či to nie je pomsta amerického prezidenta Donalda Trumpa za údajné „bonzovanie“ Robertovi Fico.
Portál Politico totiž začal šíriť informácie o tom, že slovenský premiér povedal lídrom EÚ, že Trump prišiel o rozum a je nebezpečný. „Všetko môže byť, všetko je prípustné a hlavne v tomto marazme a v tomto svete, v akom sú politici,“ reagoval na otázku Zábojník s tým, že najbližšia doba nám ešte dokreslí obraz a dôvody, že o čo tu všetko ide.