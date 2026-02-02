Šimečka žiada od Fica odpovede, pýta sa na predátora Epsteina aj nacionalistu Bannona – VIDEO

Premiér Robert Fica by mal verejne zodpovedať na otázky, či sa stretol s odsúdeným sexuálnym predátorom a pedofilom Jeffreym Epsteinom a tiež so Steveom Bannonom, ktorý sa v Bruseli snažil spojiť krajne pravicové a nacionalistické politické strany. Vyzýva ho k tomu líder opozície a predseda hnutia Progresívne Slovensko (PS) Michal Šimečka.
PS hovorí o politickej zodpovednosti
Kritizuje, že premiér po odhaleniach, že jeho poradca pre národnú bezpečnosť Miroslav Lajčák intenzívne komunikoval s Jeffrey Epsteinom, mlčí. Lajčákovu ponuku na rezignáciu síce prijal, no zároveň sa ho opätovne zastal. „Na celom svete sa živo diskutuje o dopadoch tejto obrovskej kauzy. Vo Veľkej Británii je premiér Keir Starmer pod obrovským tlakom, lebo sa ukázalo, že bývalý veľvyslanec a bývalý minister Mandelson mal rovnako intenzívny vzťah s Jeffreym Epsteinom. Ale slovenský premiér mlčí,“ povedal v pondelok Šimečka na tlačovej besede.
Lajčák zlyhal v komunikácii, podľa Danka mohlo dôjsť k zahraničnému ovplyvňovaniu. Vyšetrovanie by sa malo začať aj na Slovensku, tvrdí
Pripomína, že Lajčák podľa zverejnených správ „doslova ponúkal Fica ako jedného z protagonistov Bannonovho projektu krajnej pravice v rámci Európskej únie. Dokonca sa hovorilo o finančných daroch, ktoré sa mali prejednávať. Takže, pán premiér, absolvovali ste tieto stretnutia? Ak nie, tak to prosím vyvráťte“.
Šimečka tiež pripomína, že Lajčák bol dlhoročným ministrom a vicepremiérom za stranu Smer, a človek, o ktorom uvažovali ako o kandidátovi na prezidenta. Fico si ho sám vybral za poradcu pre národnú bezpečnosť. Verejnosť si podľa neho zaslúži odpovede a PS bude v tomto smere podnikať aj ďalšie kroky, ktoré čoskoro oznámi.
Epsteinove spisy a vážne obvinenia
Konverzácia medzi Jeffreym Epsteinom a Miroslavom Lajčákom je súčasťou Epsteinových spisov, ktoré zverejnilo americké ministerstvo spravodlivosti a má pochádzať z roku 2018. Lajčák podľa zverejnených správ žiadal usvedčeného sexuálneho predátora Jeffreyho Epsteina, aby mu dohodil mladé dievčatá a prosil ho, aby ho pozval na svoje „hry“. Zároveň ponúkal Roberta Fica ako vhodnú figúru pre zámery americkej krajnej pravice, poukázal Šimečka.
Už dávno som nevidel toľko pokrytectva, reaguje Fico na kritiku Lajčáka, jeho ponuku na ukončenie spolupráce prijal – VIDEO
„Už dávno som nevidel toľko pokrytectva v jeho kritike, a to zo všetkých strán. No čo už, keď už nič iné vážne nie je, na útok proti mne musí poslúžiť čokoľvek, aj keď je to Mirom Lajčákom absolútne popierané a odmietané,“ reagoval v sobotu premiér Fico. Titulky v médiách a vyhlásenia politických predstaviteľov sú podľa Fica takej intenzity a tak bombastické, ako keby bola reč o odvolávaní prezidenta SR.
„Pritom ide o jedného z poradného zboru predsedu vlády. Miro sa však opäť prejavil ako veľký diplomat a ja jeho ponuku na ukončenie spolupráce prijímam, hoci prichádzame všetci o neuveriteľný zdroj skúsenosti v diplomacii a zahraničnej politike,“ dodal.