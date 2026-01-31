Už dávno som nevidel toľko pokrytectva, reaguje Fico na kritiku Lajčáka, jeho ponuku na ukončenie spolupráce prijal – VIDEO

Predseda Vlády SR Robert Fico sa vyjadril k informáciám ku komunikácii medzi jeho poradcom Miroslavom Lajčákom a Jeffreym Epsteinom, ktorú zverejnilo americké ministerstvo spravodlivosti. „Už dávno som nevidel toľko pokrytectva v jeho kritike, a to zo všetkých strán. No čo už, keď už nič iné vážne nie je, na útok proti mne musí poslúžiť čokoľvek, aj keď je to Mirom Lajčákom absolútne popierané a odmietané,“ uviedol premiér k medializovaným informáciám.
Lajčák by mal Ficovi uľahčiť rozhodovanie a odstúpiť, myslí si Šutaj Eštok
Titulky v médiách a vyhlásenia politických predstaviteľov sú podľa Fica takej intenzity a tak bombastické, ako keby bola reč o odvolávaní prezidenta SR. „Pritom ide o jedného z poradného zboru predsedu vlády. Miro sa však opäť prejavil ako veľký diplomat a ja jeho ponuku na ukončenie spolupráce prijímam, hoci prichádzame všetci o neuveriteľný zdroj skúsenosti v diplomacii a zahraničnej politike,“ uviedol predseda vlády.
SNS opakuje výzvu Ficovi, žiada okamžité odvolanie Lajčáka z funkcie poradcu
V súvislosti so zverejnenou komunikáciou medzi Miroslavom Lajčákom a Jeffreym Epsteinom vyzvali premiéra k odvolaniu Lajčáka z funkcie viacerí opoziční politici, ale aj predseda strany SNS Andrej Danko.