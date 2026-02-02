Sexuálne impérium Epsteina možno fungovalo pod záštitou KGB a FSB, stretával sa aj s Putinom

Jeffrey Epstein mohol podľa spravodajských zdrojov viesť najväčšiu „medovú pascu“ v moderných dejinách – sexuálnu sieť určenú na získavanie kompromitujúcich materiálov pre ruské tajné služby. Ako referuje britský web Daily Mail, vyplýva to z viac než troch miliónov novozverejnených dokumentov, ktoré vrhajú nové svetlo na jeho väzby na Moskvu, Kremeľ a samotného ruského prezidenta Vladimira Putina.
Spisy obsahujú 1 056 zmienok o Putinovi a takmer 10-tisíc odkazov na Moskvu. Zarážajúce je najmä to, že Epstein mal mať osobné kontakty s ruským prezidentom aj po svojom odsúdení v roku 2008 za zaobstaranie maloletého dievčaťa na prostitúciu.
Bezpečnostné zdroje tvrdia, že práve tieto väzby by mohli vysvetľovať Epsteinov extrémne luxusný životný štýl, ktorý bol v úplnom nepomere k jeho oficiálnej kariére finančníka. Priame dôkazy o tom, že Putin alebo ruskí agenti riadili Epsteinove zločiny, síce chýbajú, no indície sú podľa nich znepokojujúco konzistentné.
Zároveň sa ukazuje, že zatiaľ čo americké tajné služby Epsteinove ruské kontakty dlhodobo monitorovali, britské úrady mali byť opatrnejšie – údajne pre jeho blízke vzťahy s princom Andrewom.
Ruské dievčatá, svetová elita a ostrov plný techniky
Dokumenty naznačujú, že Epstein dokázal systematicky „dovážať“ mladé ženy z Ruska, často s pomocou organizovaného zločinu. Práve to mohlo byť jadrom operácie – izolované prostredie, sofistikované sledovacie zariadenia a vplyvní hostia.
Jeden zo spravodajských zdrojov to zhrnul mrazivo. „Máte Andrewa, Billa Gatesa, Donalda Trumpa, Billa Clintona a všetkých ostatných v kompromitujúcich situáciách na ostrove preplnenom technológiami. Je to najväčšia medová pasca na svete. Američania to sledujú už roky, ale tí naši boli zjavne opatrnejší – pravdepodobne pre prepojenie na kráľovskú rodinu.“
Epstein a Putin – stretnutia aj po odsúdení
V emailovej komunikácii z 11. septembra 2011 jeden z Epsteinových spolupracovníkov opisuje plánované stretnutie s Putinom počas cesty do Ruska: „Hovoril som s Igorom. Povedal, že keď si bol naposledy v Palm Beach, povedal si mu, že máš stretnutie s Putinom 16. septembra a že si môže rezervovať letenku do Ruska, aby tam dorazil pár dní pred tebou.“
Ďalší email z roku 2014 naznačuje, že Epstein plánoval ďalšie stretnutie s Putinom spolu s technologickými miliardármi. Japonský podnikateľ Joi Ito mu však napísal: „Ahoj Jeffrey. Nedokázal som presvedčiť Reida, aby si zmenil program a išiel s tebou na stretnutie s Putinom.“
Neskôr Ito naznačil, že plán padol po zostrelení letu Malaysia Airlines nad Ukrajinou. „Teraz je to po páde lietadla zlý nápad.“
Princ Andrew a „26-ročná krásna Ruska“
Zvlášť citlivá je komunikácia z augusta 2010, v ktorej Epstein ponúkol princovi Andrewovi zoznámenie s mladou ženou: „Mám priateľku, s ktorou by si si podľa mňa užil večeru.“
Keď Andrew žiadal viac detailov, Epstein odpovedal: „Má 26 rokov, je Ruska, inteligentná, krásna, dôveryhodná a áno, má tvoj email.“
Podľa právneho zástupcu tejto ženy ju Epstein dlhodobo zneužíval a ponúkal ju „klientom“.
Medzi dokumentmi sa nachádza aj e-mail, v ktorom sa tvrdí, že Bill Gates požiadal jedného z Epsteinových poradcov o poskytnutie liekov na liečbu pohlavne prenosných chorôb kvôli „sexu s ruskými dievčatami“ – čo Gates odmietol ako „úplne nepravdivé“.
Prepojenie na Mossad, KGB a Roberta Maxwella
Americkí spravodajskí experti sa domnievajú, že Epstein sa do sveta špionáže dostal cez Roberta Maxwella, mediálneho magnáta a otca Ghislaine Maxwellovej. Tá si dnes odpykáva 20-ročný trest za obchodovanie s deťmi.
Bezpečnostné zdroje tvrdia, že Maxwell bol od 70. rokov aktívom KGB, spolupracoval s Mossadom a pomáhal s praním ruských peňazí na Západe – s pomocou Epsteina. Vyšetrovania Maxwellových obchodov odhalili prepojenia nielen na KGB a Mossad, ale aj na britskú MI6.
Podľa FBI mohol byť Epstein aj agentom Izraela
Jeden z dokumentov varuje FBI, že Epstein mohol byť špiónom Mossadu. Zdroj pre agentúru uviedol: „Epstein bol blízky bývalému premiérovi Izraela Ehudovi Barakovi a bol pod jeho vedením vycvičený ako špión.“
V emaile z roku 2013 Epstein Barakovi napísal: „Putin v lete prerobí svoj tím a priblíži si len veľmi dôveryhodných ľudí… Viac informácií po telefóne alebo osobne.“
Investigatívny novinár Craig Unger zasa tvrdí, že Epsteinove nahrávky slávnych hostí s mladými dievčatami mohli skončiť v rukách FSB – nástupníckej organizácie KGB. Práve to mal byť konečný cieľ celej operácie, čiže kompromitujúce materiály ako geopolitická zbraň.
Epstein zomrel v roku 2019 oficiálne samovraždou. Jeho rodina je však presvedčená, že bol umlčaný.
Otázka, ktorú nové dokumenty otvárajú, znie desivo jednoducho: Bol Jeffrey Epstein len zvrhlý zločinec alebo kľúčový hráč v globálnej spravodajskej hre?