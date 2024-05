Dvorský verí, že debut v NHL zažije už v nasledujúcej sezóne

Slovenský hokejový útočník Dalibor Dvorský má za sebou z individuálneho hľadiska vydarenú sezónu. Stále iba osemnásťročný mladík, ktorý uplynulú sezónu strávil v kanadskom tíme Sudbury Wolves z juniorskej Ontario Hockey League (OHL), nazbieral v 61 dueloch 99 kanadských bodov za 48 gólov a 51 asistencií, čím sa v ofenzívnych štatistikách zaradil medzi lídrov celej súťaže.

Krátka pauza

Rodák zo Zvolena v relácii V športovom SITE priznal, že verí v debut v zámorskej NHL už v nasledujúcej sezóne. „Dám si teraz krátku pauzu a počas leta budem tvrdo pracovať na tom, aby sa mi môj cieľ podarilo splniť“ povedal talent spod Tatier.

Dvorský začínal sezónu vo Švédsku, ale po nevydarenom úvode v seniorskom tíme Oskarshamn sa presunul do zámorskej OHL. Tento krok s ním konzultoval tím NHL St.Louis Blues, ktorý si ho v júni 2024 vybral na drafte z celkového 10. miesta.

„Prehrali sme v úvode niekoľko zápasov, tréneri potom posadili mladých hráčov a dostával som málo priestoru. Prebral som to s klubom, rodinou a agentom a rozhodol som sa pre juniorku, čo bol správny krok,“ vysvetlil Dvorský.

Necíti nátlak

Osemnásťročný talent slovenského hokeja má za sebou už aj podpis trojročného nováčikovského kontraktu s „bluesmanmi“, ktorí počas sezóny detailne sledovali každý jeho krok.

„Už keď som bol vo Švédsku tak mi pridelili víťaza Stanleyho pohára Alexa Steena, ktorý je development koučom. V zámorí to bol zasa Matt D´Agostini. S obomi som konzultoval veci na dennej báze. Často sme spolu telefonovali a preberali, čo môžem zlepšiť a ako sa správne rozvíjať,“ vysvetlil Dvorský a pokračoval: „Necítim nejaký výrazný tlak. Skôr by som povedal, že som motivovaný pracovať na sebe, aby som sa dostal čo najskôr do NHL.“

Možná alternatíva

Zámorský novinár Jeremy Rutherford z The Athletic nedávno v jednom zo svojich článkov napísal, že generálny manažér St.Louis Blues Doug Armstrong hľadá druhého centra pre sezónu 2023/2024.

Jednou z alternatív na obsadenie tejto pozície by mohol byť práve Dvorský. Viac samozrejme ukáže až predsezónny kemp, v ktorom chce Dalibor Dvorský obstáť čo najlepšie.

„V lete sa chcem čo najlepšie pripraviť a zabojovať o prvý tím v kempe. Viem, že to nebude jednoduché, ale vzorom mi sú chalani ako Juraj Slafkovský so Šimonom Nemcom, ktorí tiež nič nedostali zadarmo, ale bojovali o svoju príležitosť,“ uzavrel Dvorský.