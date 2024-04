V športovom SITE (rozhovor): So systémom v reprezentácii by nebol problém, dá sa rýchlo naučiť, vraví Dvorský

Slovenský hokejový útočník Dalibor Dvorský, ktorý si v sezóne 2023/2024 obliekal dres kanadského juniorského tímu Sudbury Wolves pôsobiaceho v súťaži Ontario Hockey League, rozhodnutie trénerov slovenskej reprezentácie, ktorí s ním v príprave na MS v hokeji v Prahe a Ostrave nepočítajú, rešpektuje.

Každý hráč chce reprezentovať

Osemnásťročná desiatka draftu NHL v roku 2023 v relácii V športovom SITE tiež reagovala na argument, ktorý médiám ponúkol asistent trénera SR reprezentácie Peter Frühauf.

Na margo nezaradenia Dvorského do prípravného kempu povedal, že na skúšanie nových hráčov v systéme, nie je dostatok času. „Myslím si, že so systémom by tam nebol problém. Ten sa dá vždy dá rýchlo naučiť,“ povedal Dvorský.

„Samozrejme, že som tam chcel ísť, pretože každý hráč chce reprezentovať svoju krajinu. Tréneri sa však rozhodli inak. Chalanom na majstrovstvách sveta prajem veľa šťastia. Moja šanca a čas, ktorý venujem MS v hokeji ešte len príde,“ doplnil rodák zo Zvolena, ktorý v aktuálnej sezóne začínal vo švédskej najvyššej súťaži a neskôr sa presunul do zámoria.

V sezóne nazbieral 99 kanadských bodov

Sezóna 2023/2024 sa pre rodáka zo Zvolena skončila uplynulý štvrtok. Vo štvrťfinále OHL jeho Sudbury nestačilo na Nort Bay Battalion, s ktorým prehralo sériu 0:4 na zápasy. Z individuálneho hľadiska však Dvorský prežil vynikajúcu sezónu, v 61 dueloch nazbieral 99 kanadských bodov za 48 gólov a 51 asistencií, čím sa v ofenzívnych štatistikách zaradil medzi lídrov celej súťaže.

„Uplynulé mesiace hodnotím veľmi pozitívne. Darilo sa mi, zbieral som body a chalani v tíme mi dosť pomáhali. Môžem povedať, že sme tam boli dobrá partia. Pokiaľ ide o mimohokejový život, tak som mal šťastie na rodinu, v ktorej som býval spoločne s českým brankárom Jakubom Vondrášom. Mesto Sudbury nie je žiadna sláva, ale nesťažujem sa, strávil som tam pekné obdobie,“ doplnil Dvorský

Dodal, že ho v blízkej budúcnosti čaká približne dvojtýždňové voľno. S prípravou na novú sezónu plánuje začať 5. mája.

V rozhovore sa ďalej dozviete:

ako vidí svoju budúcnosť v reprezentácii SR

ako vníma kvalitu Ontario Hockey League (OHL)

ako sa prejavuje konkurencia v kanadskej juniorke

či s ním komunikuje vedenie St.Louis Blues, tímu, ktorý pred rokom drafoval

v čom mu je dvojica Slafkovský, Nemec najviac inšpiratívna

aké herné vlastnosti by si rád zlepšil

ako vníma rozdiel medzi seniorským a juniorským hokejom

ako vidí šance, že si v sezóne 2024/2025 zahrá v NHL

aké má plány na najbližšie obdobie

