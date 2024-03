Neviem si predstaviť, že by niekto hral v nacistickom Nemecku a zároveň by chodil do reprezentácie, hovorí Tomáš Prokop o slovenských hráčoch v KHL (rozhovor)

Už len niečo vyše mesiaca zostáva do začiatku MS v hokeji 2024 v Prahe a Ostrave. V mysli trénera Craiga Ramseyho už dozaista rezonujú myšlienky súvisiace s kreovaním kádra vrchol sezóny.

Podobne je na tom aj novinárska hokejová obec, ktorá popri tom sleduje aj vyvrcholenie domácej hokejovej extraligy. Jej predstaviteľom je aj Tomáš Prokop, hosť relácie V športovom SITE, s ktorým sme sa v najčerstvejšom vydaní venovali aj presahu slovenskej ligy a reprezentácie.

„Pár ašpirantov na reprezentačný dres vidím aj v našej extralige, ale tým, že sa hrá v Českej republike, dostane sa ich na turnaj menej ako by tomu bolo napríklad v Nemecku alebo Dánsku. Ide o to, že vzhľadom na blízkosť dejiska šampionátu sa budú chcieť všetci zdraví hráči ukázať. V Ostrave bude veľmi veľa slovenských fanúšikov, takže každý z hráčov sa bude chcieť v kvázi domácom prostredí predviesť. Ale určite v reprezentačnom drese vidím brankára Michaloviec Stanislava Škorvánka, ktorý chytá dlhodobo fantasticky. Už vlani v lotyšskej Rige nesklamal, ba práve naopak. U ostatných uvidíme, bude záležať aj na tom, kto kedy vypadne v play-off a v akej forme ho odohrá. Do úvah prichádza mladý Matej Kašlík, pretože Craig Ramsey má rád tieto rýchlostné a bojovné typy hráčov. V dvojzápase s Nemeckom vyzeral parádne obranca David Mudrák,“ povedal Tomáš Prokop.

Kauza Adama Ružičku

Kostru slovenského reprezentačného tímu budú nepochybne tvoriť hráči z českej extraligy, Cehlárik s Hrivíkom zo švédskej SHL ligy a korčuliari zo zámoria (NHL a AHL). Verejnosť však stále nevie, ako to bude z hráčmi z ruskej KHL, keďže Slovenský zväz ľadového hokeja na čele s prezidentom Miroslavom Šatanom rozhodnutie o ich nominovaní/nenominovaní už niekoľko mesiacov vytrvalo odďaľujú.

„Je to smutné. Hovorí sa tu, že sa nemá miešať politika so športom a jedine politici sa vyjadrujú k tomu, kto má byť v reprezentácii. Je to úplne zbytočné, pretože rozhodnutie by malo prísť od SZĽH, Mira Šatana a trénerov, nie zhora od nejakých ľudí. Je to pre mňa smiešne, že sa nevedia vyjadriť či už na jednu alebo na druhú stranu. Vezmite si kauzu Adama Ružičku a jeho neslávneho videa. Vtedy sa vyjadrenie o porušení štatútu reprezentanta dostavilo do dvoch dní….Ja hovorím, že hráči, ktorí hrajú v KHL, v krajine, ktorá nám vyhlásila, že sme jej nepriateľom, tak tí neporušujú žiadny štatút. Ja mám v tomto jasný názor. Keď tam chcú hrať, nech tam hrajú, veď každý má svoje morálne hľadisko inde. Myslím si ale, že v reprezentácii by byť nemali, pretože istý trest by za tento ich výber mali dostať. Neviem si predstaviť, že by niekto hral v nacistickom Nemecku a zároveň by chodil do reprezentácie,“ dodal Prokop a pokračoval: „Viem, že niektorým hráčov by sa to nepáčilo, ak by tam prišli hráči z KHL. Navyše českí novinári by im to dali poriadne pocítiť, nie sú takí mäkkí ako slovenskí žurnalisti. Som zástanca toho, že nie všetko je o výsledkoch, niekedy musí zvíťaziť aj tá morálka. Beztak tí hráči, ktorých máme aktuálne v KHL, nemajú až takú kvalitu (možno s výnimkou dvojice Rybár – Gernát), že by sme to nevedeli nahradiť.“

Slafkovský je už zrelý hokejista

Tomáš Prokop bol na konci februára v zámorí, kde sa pracovne stretol aj s viacerými slovenskými hráčmi pôsobiacimi v NHL. Reč prišla aj na tému „reprezentácia“. „Všetci povedali, že chcú prísť reprezentovať, ak nebudú pokračovať v play-off a budú zdraví. Juraj Slafkovský, Šimon Nemec a Erik Černák potvrdili, že veľmi radi prídu.“

„Juraj sa odrezal od niektorých kontaktov a sociálnych sietí. Má trocha aj šťastie, že nerozumie po francúzsky, keďže drvivá časť článkov v Montreale je publikovaná práve v tomto jazyku. Ľudia v tíme, ale aj on sám, už pochopili, že si môže mediálne výstupy vyberať, čo je v porovnaní so začiatkami dosť odlišné. V tomto je to okolo neho naozaj profesionálnejšie. Tlak aktuálne zvláda výborne, herne sa zlepšil enormne. Videl som ho hrať v drese Montrealu aj pred rokom a môžem povedať, že z chlapca sa stal v priebehu roka zrelý hokejista,“ povedal Prokop na adresu draftovej jednotky z roku 2022 Juraja Slafkovského.

Mladá puška z OHL

„Šimon Nemec úplne výborne využil situáciu, ktorá sa mu naskytla v čase, keď malo New Jersey veľa zranených obrancov. V niektorých zápasoch bol dokonca najlepší hráč „diablov“, výrazne sa zlepšil v hre smerom dozadu a bol aj produktívny. Samozrejme, že Juraj je v niektorých veciach ďalej. Hrá v Montreale, kde zažíva všetky herné situácie, hrá v presilovkách a dostáva šancu aj keď sa mu nedarí. Šimon s tým musí viac bojovať, veď nový kouč Travis Green ho posadil už aj na tribúnu, tým pádom sa musí trocha držať na uzde a pochopiť kedy môže zaútočiť a kedy nie. Ja ho sledujem odmalička a keď to len porovnám s MS v Lotyššku, tak sa ohromne zlepšil, a to nie len v defenzíve,“ zhodnotil Prokop prienik slovenského obrancu do profiligy.

Craig Ramsay hokejovému Slovensku počas svojho pôsobenia neraz ukázal, že má správny cit pre prácu s mladými hráčmi. Tomáš Prokop aj aktuálne vidí jednu mladú pušku, po ktorej by kanadský kouč mohol siahnuť.„Ja by som bol veľmi rád, ak by Dalibor Dvorský dostal šancu. Uvidíme ako sa bude dariť jeho klubu v OHL. Niekto si môže povedať, že je to len juniorská súťaž, ale on tam zbiera skoro gól na zápas a hrá fantasticky. Je to tvorivý center a verím v to, že mu dajú šancu, tak ako ju dali pred časom Slafkovskému ,Nemcovi či Kňažkovi,“ uzavrel Prokop.

V športovom SITE sa tiež dozviete:

ako by hráči z KHL ovplyvnili atmosféru v národnom tíme

ako najviac liga preplnená legionármi neprospieva reprezentácii

či má šancu dostať sa na MS aj Samuel Buček

ktorí hráči z AHL prichádzajú do úvahy pre MS

ako NHL zmenila Juraja Slafkovského a Šimona Nemca

akým veľkým problémom v NHL sú drogy

