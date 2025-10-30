Dvorský nastúpi proti Vancouveru a podľa trénera dostane šancu aj v presilovkách

Po solídnej letnej príprave pre neho nezostalo miesto v prvom tíme St. Louis Blues, a tak novú hokejovú sezónu začal rovnako ako vlani na farme v Springfielde.
Po mesiaci a pol sa situácia zmenila a Dalibor Dvorský dostal od tímu St. Louis šancu! Nastúpiť by mal už vo štvrtok v domácom zápase proti Vancouveru.
Využitie aj v presilovkách
Tréner Jim Montgomery o Dvorskom doslova povedal:
„Bude hrať na pozícii centra a chystáme sa ho využiť aj v presilovkách.“
Minikríza Blues
Tieto slová naznačujú, že 20-ročný Dvorský by mohol dostať príležitosť v jednom z dvoch vyšších útokoch Blues. Slovenský mladík by mohol tímu pomôcť vykorčuľovať z minikrízy, keďže z úvodných desiatich zápasov sezóny hráči Blues vyhrali len tri a momentálne naťahujú sériu piatich prehier.
Dvorský odohral v tejto sezóne AHL šesť zápasov, v ktorých nazbieral päť bodov (3+2). V posledných dvoch dueloch bol produktívny, keď vyprodukoval dva góly a dve asistencie.
Cenná strela zdiaľky
„Jeho ofenzívne schopnosti sú pre náš tím veľmi cenné. Má aj veľmi dobrú strelu z diaľky, ktorou dokáže ohroziť súperových brankárov. A tiež dokáže bodovať v presilovkách, čo je veľmi cenné. Ukázal to práve v predchádzajúcich dvoch zápasoch,“ skonštatoval Montgomery o Dvorskom pre The Hockey News.
Útočník St. Louis Dylan Holloway svojho trénera doplnil: „Myslím si, že mal veľmi dobrý kemp. Je to talentovaný a inteligentný hokejista. Hráč s jeho ofenzívnymi schopnosťami nám môže pomôcť.“
Náhrada Thomasa?
Dvorský už má za sebou dva zápasy v NHL z minulej sezóny. Vtedy však proti Nashvillu a Edmontonu nastúpil aj na krídle, teraz bude hrať centra aj preto, že kľúčový center St. Louis Robert Thomas je zranený.
„Thomasov stav sa zlepšuje, ale nie je isté, či nastúpi proti Vancouveru. Potrebujeme niekoho, kto nahradí jeho hru,“ doplnil Montgomery.