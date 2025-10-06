Dvorský a Regenda "neprežili" posledné škrty, novú sezónu v NHL začne zrejme päť Slovákov

Z pôvodného počtu 22 slovenských hráčov v prípravných kempoch NHL zostala na súpiskách svojich tímov deň pred začiatkom novej sezóny iba pätica. Ide o známe mená z minulej sezóny.
Trio obrancov tvoria Martin Fehérváry (Washington), Šimon Nemec (New Jersey) a Erik Černák (Tampa Bay), k nim patrí duo útočníkov Juraj Slafkovský (Montreal) a Martin Pospíšil (Calgary).
Do poslednej chvíle bojovali o svoje miesta v tímoch NHL útočníci Pavol Regenda v San Jose a Dalibor Dvorský v St. Louis. Regendovi ani skvelá príprava nestačila na prvé mužstvo San Jose, v ktorom je pretlak mladých hráčov.
Regenda na waiver
Dvadsaťpäťročný michalovský rodák v troch zápasoch zaznamenal gól a štyri asistencie, v súboji proti Vegas (4:1) asistoval pri všetkých štyroch góloch svojho tímu. Vedenie San Jose ho zapísalo na waiver listinu nechránených hráčov.
Ak si ho z nej nestiahne iný tím NHL do 24 hodín, Regenda začne sezónu v tíme AHL San Jose Barracuda. Informoval o tom web San Jose Hockey Now.
Posledné škrty v St. Louis
Miesto v tíme St. Louis sa neušlo ani 20-ročnému útočníkovi Daliborovi Dvorskému. Prípravu ukončil s bilanciou 4 zápasy: 1 gól a 1 asistencia, ale nestačilo to na prvý tím. Spoločne s ďalšími útočníkmi Aleksanderim Kaskimäkim a Ottom Stenbergom a tiež obrancami Theom Lindsteinom a Leom Loofom začne sezónu na farme v Springfielde. Informoval generálny manažér St. Louis Blues Doug Armstrong podľa klubového webu Blues.
V tíme Springfield Thunderbirds odohral Dvorský už minulú sezónu s bilanciou 61 zápasov: 21 gólov a 24 asistencií. V play-off pridal ešte dve asistencie a po nich aj účasť na majstrovstvách sveta v Štokholme. Tam si v šiestich zápasoch zapísal jednu asistenciu.