Bodová erupcia Šimona Nemca. Obranca diablov je už najproduktívnejším Slovákom v NHL

Slovenský hokejista Šimon Nemec zažil v sobotu vydarený večer v zámorskej NHL. Dvadsaťjedenročný obranca sa troma asistenciami podieľal na víťazstve New Jersey Devils nad Coloradom Avalanche 4:3 po predĺžení. Jednu z prihrávok si pripísal aj pri víťaznom góle Jacka Hughesa. „Diabli“ tak aj vďaka jeho výkonu natiahli sériu výhier už na osem stretnutí, pričom so ziskom 16 bodov kraľujú celej profilige.
Vytažený a konštruktívny
Nemec odohral duel s najvyššou minutážou v tejto sezóne, na ľade strávil 23 minút a 35 sekúnd, čo predstavuje tretí najvyšší čas spomedzi všetkých hráčov Devils. Všetky tri jeho asistencie boli primárne.
Pri prvom góle rozbehol akciu krížnou prihrávkou cez stredné pásmo, pri druhom vysunul do samostatného úniku Connora Browna a v predĺžení po výbornej práci v útočnom pásme poslal puk Jackovi Hughesovi, ktorý rozhodol zápas presnou strelou.
Predstihol Slafkovského
Po deviatich odohraných dueloch má slovenský bek na konte sedem bodov za asistencie a je najproduktívnejším Slovákom aktuálneho ročníka NHL. Predstihol Juraja Slafkovského z Montrealu Canadiens, ktorý v doterajšom priebehu ligy nazbieral päť bodov. „Nebolo to jednoduché, ale zvládli sme to. Pridali sme ďalší duel. Útočníci nám veľmi pomohli,“ povedal rodák z Liptovského Mikuláša pre oficiálny klubový web.
Zranený konkurent z obrany a pochvala pre gólmana
Tréner domácich Sheldon Keefe po zápase potvrdil, že obranca Brett Pesce duel nedohral pre zranenie: „Nie je na tom dobre. Určite bude mimo hry a necestuje s nami na najbližší štvrozápasový trip po západnom pobreží,“ uviedol kouč, ktorému zo zdravotných dôvodov dlhodobo chýbajú i obrancovia Casey a Kovačevič, konkurenti Nemca v boji o defenzívne pozície v prvom tíme.
Vstup do novej edície zámorskej profiligy vychádza aj brankárovi Jakeovi Allenovi, ktorý v sobotu zaznamenal piaty triumf v sezóne (všetkých 5 vyhral, pozn-). „Allen bol neuveriteľný. Znova chytal výborne, je skvelý,“ pochválil ho Keefe.