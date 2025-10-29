Hudáček žiari v českej extralige. Rodák zo Spiša strelil svoj štvrtý hetrik v kariére

Hokejisti českého Třinca pokračujú vo víťaznom ťažení a pred reprezentačnou prestávkou pridali v utorok už ôsmy triumf v rade. Líder českej extraligy si doma v zápase 19. kola extraligy poradil s Českými Budějovicami 6:3, hoci hostia v prvej tretine dvoma gólmi v priebehu dvanástich sekúnd zdramatizovali zápas. Oceliari však v druhej časti pridali tri presné zásahy a natiahli sériu bodovaných duelov už na štrnásť. Hrdinom stretnutia bol slovenský útočník Libor Hudáček, ktorý zaznamenal hetrik.
Zohraný útok
Třinecká druhá formácia bola hlavným motorom ofenzívy, podieľala sa na štyroch góloch. Hudáček strelil tri, Daniel Kurovský pridal gól a dve asistencie. Prvú trefu zápasu rozhodcovia najprv pripísali Oscarovi Flynnovi, no po oprave ju dostal na konto rodák z Levoče. „Snažil som sa puk dostať rýchlo do bránky a Oscar mi potom na striedačke povedal, že sa ho nedotkol. Že som trafil hokejku brániaceho hráča pred ním,“ vysvetlil slovenský útočník pre Sport.cz.
Tretí najproduktívnejší hráč extraligy
Tridsaťpäťročný Hudáček pridal druhý gól v presilovke a v 29. minúte skompletizoval svoj štvrtý hetrik v českej extralige. Dvakrát sa mu to podarilo ešte v drese Liberca a raz ako hráčovi Třinca v roku 2022 proti Kladnu. „Sme tu na to, aby sme tímu pomáhali, ako najlepšie vieme. Zatiaľ sa našej lajne darí a môžeme sa z toho tešiť, ale len do polnoci. V piatok nás čaká zápas a v nedeľu ďalší,“ poznamenal Hudáček, ktorý je s 18 kanadskými bodmi tretím najproduktívnejším hráčom súťaže. Lepšie sú na tom iba bývalý hráč Spišskej Novej Vsi Anthony Nellis pôsobiaci vo Vítkoviciach a Nick Olesen z Dánska.
Vie, že kríza sa dostaví
Hudáček má na konte deväť gólov a deväť asistencií. Aj jeho výkony pomáhajú Oceliarom upevňovať si prvé miesto v tabuľke, na druhú Plzeň majú po osemnástich zápasoch už jedenásťbodový náskok. „Je to pekné, ale vieme, že kríza raz príde. Snažíme sa ju oddialiť a ťahať tú káru čo najďalej. Škoda, že prichádza reprezentačná pauza, no aj my si potrebujeme trochu oddýchnuť,“ dodala třinecká stálica.
Ďalšia zmena na Spiši. Do defenzívy prichádza hráč so známym priezviskom
Atakuje reprezentačných rekordérov
Hudáček si však počas prestávky neoddýchne. Spolu so spoluhráčmi Milošom Romanom a Patrikom Kochom dostal pozvánku do slovenskej reprezentácie na Nemecký pohár. „Som rád, že môžem znovu obliecť reprezentačný dres. Dozvedel som sa, že môžem dobehnúť niektoré naše legendy, chýba mi pár gólov a štartov. Urobím všetko pre to, aby som si formu udržal,“ povedal útočník, ktorý odohral za Slovensko 133 zápasov.
Chýbajú mu tri štarty na Richarda Kapuša. S 32 strelenými gólmi stráca dva na Zdena Cígera, tri na Petra Bondru a päť na Žigmunda Pálffyho, Ladislava Nagya a Branislava Jánoša.
Boj o olympiádu sa začal
Bývalý hráč bratislavského Slovana zároveň vníma Nemecký pohár ako začiatok boja o olympijskú nomináciu: „Je to ešte ďaleko, ale ten boj sa začal už od prvého kola extraligy. Tréneri nás sledujú, chcú nás vidieť a skúšať rôzne dvojice v národnom tíme. Niečo nám už naznačili, tak uvidíme.“