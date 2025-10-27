Zaujímavá štatistika z NHL. Slovensko patrí k hornej polovici, Česko je na tom horšie - VIDEO, FOTO

Hokejová NHL sa už naplno rozbehla a priestor dostávajú aj tí, ktorí sa venujú rôznym štatistikám. My sme si posvietili na obrancov. Konkrétne na ich body, ktoré získali od začiatku nového ročníka.
Presne 12 krajín má v profilige zastúpenie medzi defenzívnymi hokejistami. Medzi nimi sú zatiaľ dve, ktoré nezískali ani bod – Lotyšsko a Nórsko. Zvyšných desať sa dokázalo vďaka svojim krajanom zapísať do kanadského bodovania.
Samozrejme, nechýba ani Slovensko. A to napriek tomu, že v NHL máme iba troch obrancov – menovite ide o Erika Černáka, Martina Fehérváryho a Šimona Nemca.
Len piati statoční
Zatiaľ sa najviac darí poslednému menovanému. V ostatnom stretnutí proti Coloradu Avalanche sa zaskvel tromi asistenciami, čím sa stal najproduktívnejším Slovákom v NHL v aktuálnej sezóne.
Dokopy nazbieral už sedem bodov, keď všetky boli za prihrávky svojim spoluhráčom na presný zásah. Fehérváry strelil jeden gól a na tri asistoval.
Černák zatiaľ zaznamenal len jedno „áčko“ a je v bodovaní hokejistov spod Tatier na poslednom mieste. Z piatich. Lepšie na tom sú Juraj Slafkovský (4+1) a Samuel Honzek (0+1), ktorý však odohral o jeden súboj menej než Černák.
Vráťme sa však k obrancom. Celkom slovenskí defenzívni hráči majú na konte 12 bodov, z toho bol jeden presný zásah. Z 12 krajín sú presne v polovici, a síce na šiestej priečke.
Vyššie sú len hokejové veľmoci. Postupne z prvého miesta ide o Kanadu, USA, Švédsko, Rusko a Fínsko. Rozdiely sú markantné.
„Javorové listy“ majú v profilige až 106 obrancov, Spojené štáty americké 75, „tri korunky“ 25, „zborná“ ich má 15 a Suomi zase sedem.
Čo sa týka bodov, tak Kanada ich má vďaka defenzívnym hokejistom už 239, USA 197, Švédi 63, Rusi 40 a Fíni rovnako ako Slováci po 12. Lenže strelili o dva góly viac, a tak sú na piatej pozícii.
Nasledujú hokejovo vyspelejší Švajčiari a Česi. Bodovali aj hráči z Nemecka a Bieloruska. Na premiérové zapísanie sa do štatistík ešte čakajú obrancovia z Lotyšska a Nórska.