Honzek sa dočkal prvého gólu v NHL. Naďalej nemám nič garantované, musím byť ostrejší, vraví - VIDEO

Dovedna 14 zápasov čakal Samuel Honzek, kým strelí svoj prvý gól v NHL. V minulej sezóne trenčiansky rodák v drese Calgary Flames nakukol do severoamerickej profiligy na päť zápasov.
V tej aktuálnej pridal ďalších deväť a v tom zatiaľ poslednom sa dočkal radostného opojenia zo streleného gólu.
V 55. min Honzek vyrovnal stav zápasu na ľade Toronta Maple Leafs na 3:3. Napriek jeho presnému zásahu napokon „plamene“ prehral 3:4, lebo tri minúty po jeho góle Max Domi rozhodol o triumfe „javorových listov“. Honzek odohral necelých dvanásť minút, svoju jedinú strelu premenil na gól a zároveň si pripísal päť bodyčekov.
K premiérovému presnému zásahu sa dostal po chybe obrancu Morgana Riellyho. Puk po jeho nepresnej rozohrávke zachytil švédsky kapitán Flames Mikael Backlund a rýchlo ho posunul pred bránku.
Pomedzi betóny
Tam stál Honzek, ktorý nezaváhal a šikovne pomedzi betóny prekonal Anthonyho Stolarza. Honzek potvrdil, že si postupne hľadá pevné miesto v zostave tímu z Alberty.
„Som naozaj šťastný, že som to konečne zlomil. Už som aj začal pochybovať, lebo som triafal žŕdky a lepila sa na mňa smola v zakončení. Ak by bol výsledok zápasu pre nás priaznivejší, mal by som ešte väčšiu radosť,“ skonštatoval Honzek v pozápasovom videu na webe Flames.
Nič nemá isté
Na otázku, či sa s pribúdajúcimi zápasmi na jeho konte už cíti ako hráč NHL, odpovedal:
„Stále nemám nič garantované. V hlave som nastavený tak, že zadarmo nič nedostanem. Všetko si musím zaslúžiť. Cítim však, že moje sebavedomie sa zvýšilo v porovnaní s tým, keď som začal hrávať v Calgary. Pred každým zápasom som pripravený vydať zo seba všetko a ukázať svoju najlepšiu verziu.“
Nahor v zostave
Honzek sa postupne posúva nahor v zostave Calgary. Prvé zápasy odohral vo štvrtom útoku, ale proti Torontu v utorok nastúpil v druhom útoku po boku švédskeho centra Mikaela Backlunda a amerického krídelníka Blaka Colemana, čiže dvoch skúsených tridsiatnikov.
„Moji spoluhráči majú veľa skúseností. Držíme sa systému a snažíme sa robiť, čo treba. Jeden voči druhému sme čoraz viac predvídateľní a to je dobré. Keďže však nastupujeme zväčša proti lepším útokom súpera, znamená to, že aj ja musím posunúť svoju hru na vyššiu úroveň. Musím byť na ľade ostrejší,“ priznal Honzek.
Nie je to ideálne
Výsledky Calgary v úvode sezóny sú zatiaľ veľké sklamanie. Z úvodných jedenástich zápasov toto mužstvo vyhralo iba dva a s 5 bodmi sa krčí na dne Západnej konferencie NHL. Ako sa účastník tohtoročných majstrovstieb sveta v Štokholme vyrovnáva s tým, že jeho gól na 3:3 proti Torontu nakoniec nestačil ani na zisk jedného bodu?
„Nie je to ideálne, ale aj taký je hokej. Chvíľu je vyrovnané a o 10 sekúnd už lovíte puk z vašej bránky… Musíme sa učiť z takýchto zápasov, ktoré nevieme dotiahnuť k bodom. Naša partia nie je hokejovo slabá, ale máme veľa výkyvov v zápasoch. Napríklad proti Torontu sme mali veľa vylúčení v prvej tretine. Musím si na to dať pozor, rovnako ako na prepadávanie s pukom.“