Drvivá väčšina ľudí si myslí, že by sa poslancom parlamentu mali zmraziť platy. Patríte medzi nich?

Až 83 percent ľudí si myslí, že budúca vláda by mala zmraziť platy poslanom Národnej rady SR, proti je len 13,5 percenta opýtaných.

Ako ďalej vyplýva z prieskumu agentúry AKO pre televíziu JOJ, 3,3 percenta ľudí to nevedelo posúdiť a 0,1 percenta nechcelo odpovedať, či by tak vláda mala, alebo nemala urobiť.

Zber dát bol realizovaný od 24. júla do 28. júla a zúčastnilo sa na ňom tisíc respondentov.

Súhlasí aj väčšina voličov OĽaNO

Až 82 percent voličov hnutia Republika si myslí, že by budúca vláda mala platy poslancom zmraziť, ďalších 11 percent tvrdí, že by asi mala.

So zmrazením taktiež súhlasí vysoké percento voličov Slovenskej národnej strany – 79 percent, 18 percent respondentov je k tomu naklonených.

Za zmrazenie platov sú aj voliči strany Hlas – sociálna demokracia, a to 66 percent a 23 percent respondentov tvrdí, že by tak vláda asi mala urobiť. Súhlasí s tým aj 67 percent voličov koalície OĽaNO a priatelia, pričom ďalších 20 percent by túto možnosť zvážilo.

Najmenší súhlas je u liberálov

Naopak, so zmrazením platov najmenej súhlasia voliči hnutia Progresívne Slovensko, 8 percent z nich si myslí, že by tak vláda určite nemala urobiť a 23 percent tvrdí, že by asi nemala.

Podobný názor majú aj voliči strany Sloboda a Solidarita, ktorých 11 percent nesúhlasí so zmrazením a rovnaké percento oslovených si myslí, že by tak vláda nemala urobiť.

Taktiež 5 percent priaznivcov Kresťanskodemokratického hnutia by s takýmto rozhodnutím nesúhlasilo a 15 percent by asi nesúhlasilo.

Starší sú väčšinou za

So zmrazením platov viac súhlasia ženy ako muži. Kým 66 percent žien uviedlo, že by tak vláda určite mala urobiť, s rovnakou istotou to tvrdí 60 percent mužov. Taktiež 18 percent mužov a 22 percent žien tvrdí, že by tak vláda asi mala urobiť.

Zároveň so zmrazením platov najviac súhlasia voliči vo veku 50 – 65 rokov, a to 68 percent je určite za a 19 tvrdí, že by tak vláda asi mala urobiť. Rovnako odpovedali aj voliči vo veku 66 a viac rokov – 67 percent je určite za zmrazenie a 21 percent by to zvážilo.

Proti zmrazeniu sú najviac voliči vo veku 18 – 33 rokov. Kým 6 percent rozhodne nesúhlasí so zmrazením, 13 percent tvrdí, že by tak vláda asi nemala urobiť.

Podobne sú na tom voliči vo veku 34 – 49 rokov, ktorých tri percentá so zmrazením rozhodne nesúhlasí a 11 percent asi nesúhlasí.

Zavážilo aj vzdelanie

Prieskum ďalej ukázal, že za zmrazenie platov by najviac boli respondenti s ukončeným učňovským vzdelaním bez maturity – 70 percent je určite za a 15 percent asi za.

Za nimi sa umiestnili opýtaní s vysokoškolským vzdelaním – 56 percent je určite za zmrazenie a 27 percent by to zvážilo.

So zmrazením najmenej súhlasia respondenti so stredoškolským vzdelaním s maturitou – 4 percentá z nich uviedlo, že by tak budúca vláda rozhodne nemala urobiť a 10 percent tvrdí, že by asi nemala.

Ako je to v krajoch

So zmrazením zároveň najviac súhlasia obyvatelia Banskobystrického kraja – 67 percent je určite za a 22 percent asi za. Nasleduje Nitriansky kraj, kde je určite za 74 percent a asi za zmrazenie 13 percent respondentov.

Proti sú najmä voliči Bratislavského kraja – 6 percent je určite proti a 18 percent asi proti, taktiež voliči Košického kraja – 7 percent by určite platy poslancom nezmrazilo a ďalších 11 asi nie.